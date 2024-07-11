Επίσημο: Στην Μπάγερν Μονάχου μέχρι το 2028 ο Παλίνια

Κάτοικος Μονάχου, όπως αναμενόταν άλλωστε, θα είναι από σήμερα (11/07) και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο Ζοάο Παλίνια, μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας του με τη Μπάγερν.

Με τους Βαυαρούς να ανακοινώνουν την υπογραφή συμβολαίου με τον διεθνή Πορτογάλο μέσο με ισχύ μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028, έχοντας δώσει γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ στην Φούλαμ για την απόκτησή του.

Ο Παλίνια έφτασε… μια ανάσα από την ένταξή του στο ρόστερ της Μπάγερν και το περασμένο καλοκαίρι, καθώς αποτελούσε τον εκλεκτό της διοίκησης της γερμανικής ομάδας αλλά και του Τόμας Τούχελ για την θέση του αμυντικού χαφ!

Τελικά, ο 29χρονος άσος αποτελεί ποδοσφαιριστή της Μπάγερν με καθυστέρηση έξι μηνών και απομένει να φανεί τι μέλλει γενέσθαι με τους Γιόσουα Κίμιχ και Λέον Γκορέτσκα, που επίσης αγωνίζονται στον άξονα και έχουν συμβόλαια έως το 2025 και το 2026 αντίστοιχα…

