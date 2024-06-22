«Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Μιγκέλ Ανχελ Μπόρχα»

Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Μιγκέλ Ανχελ Μπόρχα υποστηρίζει ότι υπάρχει ο δημοσιογράφος, Χουάν Κόρτές. Ο Αργεντινός δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι οι ερυθρόλευκοι εξετάζουν την περίπτωση του Κολομβιανού επιθετικού της Ρίβερ Πλέιτ, κάτι που ωστόσο από τα ΜΜΕ της χώρας του παίκτη, δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Οι πληροφορίες από την Κολομβία αρνούνται ότι υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο κάτι που έρχεται σε αντιπαράθεση με τα όσα μεταφέρει ο Κορτές.

Ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο ότι θέλει να ενισχυθεί στην επίθεση, καθώς έχει ήδη αποχωρήσει ο Ελ Αραμπί ενώ και η παραμονή του Ελ Κααμπί είναι κάτι που -αυτή την στιγμή- δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, αν και οι ερυθρόλευκοι έχουν κάνει ξεκάθαρες τις προθέσεις τους στον παίκτη για την παραμονή του με νέο συμβόλαιο με πολύ καλύτερους οικονομικούς όρους για τον Μαροκινό άσο.

Ο Μπόρχα είναι 31 ετών, κοστολογείται περίπου στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ και στην εφετινή σεζόν σε 25 παιχνίδια έχει σκοράρει 22 φορές, ενώ έχει δώσει και τρεις ασίστ.

