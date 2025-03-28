Δεν το γύρισε ο Παναθηναϊκός και η Παρί έδωσε αναβολή στο πλεονέκτημα

Κακός δαίμονας του Παναθηναϊκού η Παρί! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ηττήθηκε με σκορ 101-98 από τους Γάλλους στο ΟΑΚΑ και έπεσε στο 20-12, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να εξασφαλίσει από τώρα το πλεονέκτημα έδρας παρά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα. Στο 18-14 οι Παριζιάνοι, που έκαναν σημαντικό βήμα για μία θέση τουλάχιστον στη δεκάδα.

Η γαλλική ομάδα ήταν σε εντυπωσιακή κατάσταση στο πρώτο ημίχρονο και βρήκε στόχο από μακριά 12 φορές, με τους «πράσινους» να κάνουν το χειρότερό τους αμυντικά 20λεπτο στη φετινή σεζόν. Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, η διαφορά ανέβηκε μέχρι και στο +17 (86-69) υπέρ της Παρί.

Από εκεί και πέρα, το παιχνίδι έγινε «ροντέο», αφού ο Παναθηναϊκός με υπερπροσπάθεια κατάφερε να επιστρέψει στο ματς και μάλιστα να πλησιάσει στον πόντο (98-99). Παρόλα αυτά, ο Μίκαελ Γιάντουνεν έβαλε δύο κρίσιμες βολές (98-101) και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αστόχησε σε μαρκαρισμένο τρίποντο ισοφάρισης σε «νεκρό» χρόνο, με την Παρί να κάνει το 2/2 κόντρα στο «τριφύλλι» στη φετινή σεζόν.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Τι Τζέι Σορτς, που «άγγιξε» το triple-double με 20 πόντους, 9 ριμπάουντ και 14 ασίστ. 17 πόντους μέτρησε ο Τάισον Γουόρντ, 14 ο Μίκαελ Γιάντουνεν, 13 ο Ναντίρ Ιφί, 11 ο Λεοπόλ Καβαλιέρ και 10 ο Σεμπαστιάν Ερέρα. Από τους «πράσινους», 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 9 ασίστ μέτρησε ο Κέντρικ Ναν, 20 πόντους και 7 ασίστ ο Κώστας Σλούκας, 12 πόντους ο Τζέριαν Γκραντ και από 10 οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Τζέντι Όσμαν.

Στην επόμενη και προτελευταία αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός θα παίξει εκτός έδρας με τη Μονακό (03/04, 20:00), ενώ η Παρί θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ στη Μαδρίτη (03/04, 22:00).

Το ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ένα τρίποντο του Γουόρντ στο τρανζίσιον για το 0-3 της Παρί. Ο Χουάντσο απάντησε με μακρινό σουτ χρησιμοποιώντας το ταμπλό (3-3), όμως ο Γιάντουνεν έβαλε κι αυτός τρίποντο για το 3-6. Ο Γκέιμπριελ κάρφωσε στο γαλλικό καλάθι (5-6), με τον Καλαϊτζάκη να βάζει γκολ φάουλ για το 9-8 και το πρώτο προβάδισμα του Παναθηναϊκού. Ο Χουάντσο έκλεψε και βρήκε τον Γκραντ, που διαμόρφωσε με λέι απ το 11-8. Μετά το τάιμ άουτ του Σπλίτερ, ο Σι ισοφάρισε από τη γωνία (11-11), πριν ο Καβαλιέρ τελειώσει ωραία από κοντά τη φάση για το 11-13. Ο Γουαταρά επιτέθηκε στο καλάθι και νίκησε τον Γκέιμπριελ (11-15), πριν ο Ιφί εκμεταλλευτεί το λάθος του Ναν για να διαμορφώσει το 11-17. Ο Μπράουν ξεκόλλησε τον Παναθηναϊκό με δύο βολές (13-17), όμως ο Ιφί απάντησε με λέι απ για το 13-19. Μπράουν και Μάλκομ αντάλλαξαν τρίποντα (16-22), πριν ο Σορτς πετύχει γκολ φάουλ και ο Γουόρντ βάλει τρίποντο για το 18-28. Ο Μπράουν μείωσε με λέι απ (21-28), όμως ο Ερέρα συνέχισε τον «βομβαρδισμό» των Γάλλων από μακριά για το 21-31. Η Παρί πήρε αντιαθλητικό και τεχνική ποινή στην ίδια φάση και έβαλε δύο βολές (23-33) λίγο πριν λήξει το πρώτο δεκάλεπτο.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Σλούκας με λέι απ μείωσε (25-33), πριν ο Καβαλιέρ απαντήσει με τον ίδιο τρόπο για το 25-35. Ο Ερέρα ευστόχησε σε ένα ακόμη τρίποντο (25-38), με τον Ναν να πετυχαίνει γκολ φάουλ για το 28-38. Ο Γιάντουνεν πέτυχε ένα ακόμη τρίποντο, και ο Μήτογλου με λέι απ μείωσε σε 32-41. Μετά από φοβερή τάπα του Γκέιμπριελ, ο Γκραντ έβαλε γκολ φάουλ για το 35-41. Ιφί και Σλούκας έβαλαν από ένα μακρινό σουτ (38-44), με τον αρχηγό των «πράσινων» να πετυχαίνει συνεχόμενους πόντους με λέι απ και βολές για το 42-44. Η Παρί απάντησε με συνεχόμενα τρίποντα των Ιφί και Γουόρντ, πριν ο Γκραντ μειώσει σε 44-50 από μέση απόσταση. Ο Σλούκας με ακόμη ένα μακρινό σουτ έριξε ξανά τη διαφορά (47-52), όμως ο Γουόρντ συνέχισε να βάζει τρίποντα για το 47-55. Το πρώτο ημίχρονο έληξε με σκορ 48-56 υπέρ των Γάλλων.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε όπως τέλειωσε το πρώτο, με τρίποντο δηλαδή του Ερέρα για το 48-59. Ο Χέιζ με δύο βολές έφερε τη διαφορά στο +13 (48-61), με τους Γκέιμπριελ και Σορτς να σκοράρουν για το 50-63. Ο Γκραντ μείωσε με τρίποντο από τη γωνία (53-65), όμως ο Σορτς απάντησε και έγραψε το 53-68. Ο βραχύσωμος γκαρντ των Γάλλων πέτυχε γκολ φάουλ και ανέβασε τη διαφορά στο +16 (55-71), πριν ο Ναν βάλει σημαντικό τρίποντο για το 58-71. Ο Καβαλιέρ βρέθηκε μόνος του κοντά στο καλάθι και σκόραρε (58-73), με τον Σλούκα να βάζει δύο βολές για το 60-73. Ο Καβαλιέρ έβαλε ένα ακόμη τρίποντο, όμως ο Σλούκας του απάντησε για το 65-76. Ο Ναν με λέι απ μείωσε (67-76), με τους Χέιζ και Μήτογλου να σκοράρουν με παρόμοιο τρόπο για το 69-78. Η Παρί αντέδρασε με Σορτς, Ιφί και Γιάντουνεν, ξεφεύγοντας πάλι με +15 (69-84). Ο Καβαλιέρ διαμόρφωσε το 69-86 του τρίτου δεκαλέπτου.

Η τέταρτη περίοδος ξεκίνησε με τρίποντο του Ναν (72-86), πριν ο Όσμαν πετύχει ένα ακόμη για το 75-86. Ο Ναν με «βιρτουόζικο» καλάθι έκανε μονοψήφια τη διαφορά (77-86), πριν ο Όσμαν πάει στη γραμμή και γράψει το 79-86. Ο Σορτς πήγε στο καλάθι και έδωσε λύση στην Παρί, όμως ο Σλούκας απάντησε με τρίποντο (82-88). Ο Γιάντουνεν βρήκε και αυτός καλάθι από μακριά (82-91), με τον Ναν να μειώνει μετά από επιθετικό ριμπάουντ σε 84-91. Ο Χουάντσο κάρφωσε και οι Καβαλιέρ, Γκραντ αντάλλαξαν λέι απ για το 88-93. Ο Ιφί έβαλε καθοριστικό τρίποντο (88-96), ενώ ο Χουάντσο από τη γραμμή έγραψε το 90-96. Ο Όσμαν έβαλε συνεχόμενους πόντους και μείωσε (95-98), με τον Χουάντσο να ρίχνει ακόμη περισσότερο τη διαφορά (98-99). Ο Γιάντουνεν έβαλε τις βολές του (98-101), ο Χουάντσο αστόχησε σε δύσκολο τρίποντο και το ματς έληξε με νίκη της Παρί.

Τα δεκάλεπτα: 23-33, 48-56, 69-86, 98-101

