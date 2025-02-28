Λογαριασμός
Conference League: Στο πέμπτο πιο πιθανό ζευγάρι του τελικού, κόντρα στην Τσέλσι, ο Παναθηναϊκός

Γνωστή ιστοσελίδα έβγαλε μέσω αλγορίθμου ότι ο Παναθηναϊκός συνθέτει το πέμπτο πιθανότερο ζευγάρι του τελικού του Conference League, με αντίπαλο την Τσέλσι

Παίκτες ΠΑΟ

Τι και αν ο Παναθηναϊκός ακόμα βρίσκεται στους «16» του Conference League, έχοντας μάλιστα να ξεπεράσει και το ιδιαίτερα υψηλό εμπόδιο της Φιορεντίνα για να συνεχίσει στην διοργάνωση;

Ο αλγόριθμος του έγκυρου «Football Meets Data» έχει εμπιστοσύνη στους «πράσινους» και τους έχει συμπεριλάβει στο πέμπτο πιο πιθανό ζευγάρι για τον φετινό τελικό.

Συγκεκριμένα, με τις πιθανότητες να φτάνουν το 3,6%, ο Παναθηναϊκός θα βρει απέναντί του στο μεγάλο παιχνίδι, σύμφωνα πάντοτε με την «πρόβλεψη» την Τσέλσι…

Τα τέσσερα ζευγάρια που είναι πιο επικρατή είναι τα Τσέλσι - Φιορεντίνα (37,9%), Τσέλσι - Μπέτις (13,9%), Τσέλσι - Γκιμαράες (6%) και Φιορεντίνα - Ραπίντ Βιέννης (3,6%).

Από εκεί και πέρα θυμίζουμε ότι, αν το τριφύλλι» ξεπεράσει το εμπόδιο των «βιόλα», θα έχουν πιο βατούς αντιπάλους στον επόμενο γύρο, στα ημιτελικά όμως είναι πιθανό να βρει μία εκ των Γκιμαράες ή Μπέτις.

Πηγή: sport-fm.gr

Παναθηναϊκός Conference League ποδόσφαιρο
