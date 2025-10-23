Με έξι αλλαγές συγκριτικά με το ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ παρατάσσει ο Μάρκο Νίκολιτς την ΑΕΚ με την Αμπερντίν για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα γκολπόστ ξεκινάει ο Στρακόσα, με τους Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πενράις να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Πινέδα-Μαρίν το δίδυμο στα χαφ, με τον Ελίασον στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Κοϊτά στο αριστερό και τον Μάνταλο πίσω από τον Πιερό.

Παρακολουθήστε LIVE ΕΔΩ την εξέλιξη του αγώνα

Οι ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πενράις - Πινέδα, Μαρίν - Ελίασον, Μάνταλος, Κοϊτά - Πιερό.

Αμπερντίν (Τζίμι Tέλιν): Μίλτοφ - Κνέστερ, Μίλντε, Ντέβλιν - Γένσε, Άρμστρονγκ, Σίνι, Κέσκινεν - Άουσιτς, Λάζετιτς, Κάρλσον.

Διαιτητής: Γιάσπερ Βεργκούτε (Βέλγιο)

Βοηθοί: Μισέλ Σελντράιερς (Βέλγιο), Μάρτιν Τίστερς (Βέλγιο)

4ος: Κέβιν φαν Ντάμε (Βέλγιο)

VAR: Γιαν Μπότερμπεργκ (Βέλγιο)

AVAR: Έλα Ντρε Φράις (Βέλγιο)

