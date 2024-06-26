Τις τελευταίες πληροφορίες από το… στρατόπεδο του Παναθηναϊκού μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Ο ρεπόρτερ του τριφυλλιού που παρακολουθεί την προετοιμασία της ομάδας στην Αυστρία επεσήμανε ότι έχει πέσει το βάρος στις τελευταίες προπονήσεις στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και της μπάλας από τον Ντιέγκο Αλόνσο, ο οποίος προσπαθεί συνεχώς να εμφυσήσει στους ποδοσφαιριστές του την δική του φιλοσοφία.

Σήμερα αντί να δώσει ρεπό στους παίκτες του αποφάσισε να γίνει μια ομαδική δραστηριότητα καθώς εκτιμά ότι είναι κάτι που θα βοηθήσει για να υπάρχει δέσιμο στην ομάδα ανάμεσα στους παίκτες αλλά και πρόκειται για μία απόφαση που δείχνει ότι προτιμά να τους κρατά συνεχώς στην… τσίτα.

Ακούστε τι είπε για τον Μαξίμοβιτς, το πότε αναμένεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία, την πορεία της αποθεραπείας του Ιωαννίδη και τα άλλα μεταγραφικά ζητήματα.

