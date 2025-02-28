Το απόγευμα του Σαββάτου (01/03, 17:00), ο Άρης δοκιμάζεται στο Πανθεσσαλικό απέναντι στον Βόλο για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με στόχο τη δεύτερη διαδοχική νίκη μετά από εκείνη του Παναιτωλικού.

Ταξιδεύοντας προς τη Μαγνησία το απόγευμα της Παρασκευής (28/02), η αποστολή των «κίτρινων» έκαναν μια στάση στα Τέμπη και στο σημείο «μηδέν», όπου πριν από δύο χρόνια 57 συνάνθρωποί μας έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Σύσσωμη η ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη, απέτισε φόρο τιμής στην μνήμη των θυμάτων, αφήνοντας συμβολικά 57 τριαντάφυλλα στο σημείο και στα μνημεία που έχουν στηθεί εκεί για τα θύματα.

✍️ Η αποστολή της ομάδας μας έκανε στάση στα Τέμπη και άφησε 57 τριαντάφυλλα στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος, πριν από δύο χρόνια, στη μνήμη των 57 ψυχών που χάθηκαν 🕯️



Ποτέ ξανά… #ARISFC pic.twitter.com/cXpYrCaiXa — ARIS F.C. / ΠΑΕ ΑΡΗΣ (@ARIS__FC) February 28, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.