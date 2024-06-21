Iωαννίδης... τέλος για τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες να αποκτήσει τον σέντερ φορ του Παναθηναϊκού, ο πορτογαλικός σύλλογος, έχει πλέον λάβει την απόφαση να αποσύρει το ενδιαφέρον της καθώς αναζητά κάτι οικονομικότερο προκειμένου να πλαισιώσει στα φορ τον Βίκτορ Γκιοκέρες.

Τα «λιοντάρια» προφανώς και πήραν... απόφαση, ότι το «τριφύλλι» δεν διατίθεται να πουλήσει τον Ιωαννίδη στα χρήματα με τα οποία το προσέγγισαν, με τα ρεπορτάζ του προηγούμενου διαστήματος από την Ιβηρική να αναφέρουν ότι ξεκίνησαν από τα 16 εκατ. ευρώ και έφτασαν μέχρι και τα 18 εκατ. συν μπόνους ποσό το οποίο ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε καν σε διαδικασία να συζητήσει.

Θυμίζουμε άλλωστε ότι η ξεκάθαρη θέση του Παναθηναϊκού είναι ότι ο Ιωαννίδης δεν πωλείται, πολλώ δεν μάλλον αν αναλογιστεί κανείς ότι οι «πράσινοι» απέρριψαν με συνοπτικές διαδικασίες δυο προτάσεις της νεοφώτιστης, στην Premier League, Ίπσουϊτς, ύψους 22,5 και 25 εκατ. ευρώ.

