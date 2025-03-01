Αντέδρασε με Ουναΐ-Σφιντέρσκι ο Παναθηναϊκός

Στο μυαλό του κόουτς

Πιστός στο 4-3-3 ο Ρουί Βιτόρια.

Ο Ντραγκόφσκι ήταν στο τέρμα, με τους Σένκεφελντ και Ίνγκασον να είναι στο κέντρο της άμυνας και τους Κώτσιρα και Μλαντένοβιτς στα μπακ. Σιώπης, Τσέριν και Ουναΐ αγωνίστηκαν στον άξονα, ενώ Τετέ-Τζούριτσιτς στα άκρα και ο Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Με 3-5-2 παρέταξε τον Παναιτωλικό ο Γιάννης Πετράκης. Στο τέρμα ο Τσάβες, οι Στάγιτς, Παντελάκης και Σιέλης στο κέντρο της άμυνας, Μαυρίας και Νικολάου είχαν τις πλευρές, με τους Λουίς, Πέρες και Λιάβα να είναι στα χαφ. Ντίας και Τετέι στη γραμμή κρούσης

Το ματς

Ένα γρήγορο γκολ πολύ λογικά ήταν το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό, ώστε να αφαιρέσει βάρος από τις πλάτες του, να κάνει πιο εύκολη την αποστολή του και να ζεστάνει το κοινό. Που ήταν «παγωμένο» μετά την ήττα από τη Λαμία. Το «τριφύλλι» είχε καλό ρυθμό στο πρώτο τέταρτο και τρεις τελικές.

Από τη συνεργασία Κώτσιρα και Τετέ, ο Βραζιλιάνος πριν συμπληρωθεί ένα λεπτό δράσης έκανε σουτ με το αριστερό, με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Τσάβες. Στο 4’ η επίθεση έγινε από τ’ αριστερά με τον Τζούριτσιτς να γυρίζει για τον Σφιντέρσκι που, υπό πίεση, έκανε προβολή και έστειλε εκτός και μακριά απ’ την εστία την μπάλα. Ο Τετέ δοκίμασε εκτός περιοχής το πόδι του στο 12’, με τον Τσάβες να μπλοκάρει δίχως να δυσκολευτεί.

Η πρώτη φάση για να κάνει το 1-0 ο Παναθηναϊκός καταγράφεται στο 15’. Ο Σιώπης πίεσε και έκλεψε με την άμυνα του Παναιτωλικού να είναι ψηλά και βρήκε τον Σφιντέρσκι στην περιοχή, αλλά ο Πολωνός καθυστέρησε να εκτελέσει και η επίθεση τελείωσε με φάουλ στον Σιέλη.

Μετά το τέταρτο οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να κλείσουν τους διαδρόμους για τους «πράσινους», ενώ σταδιακά άρχισαν να βγαίνουν μπροστά. Στο 28’ ο Τετέι τα έβαλε στην αντεπίθεση με όλη σχεδόν την άμυνα του Παναθηναϊκού και στο τέλος έχασε το κοντρόλ.

Από το 30’ και μετά η ομάδα του Βιτόρια βρήκε μαζεμένες καλές φάσεις και επιβραβεύτηκε, καθώς σημείωσε γκολ. Ο Τετέ έκανε πλασέ από δύσκολη γωνία μετά από μπαλιά-τρύπα του Ουναΐ. Ακολούθησαν απανωτές ευκαιρίες, με τον Τετέ να κάνει γύρισμα απ’ τα δεξιά και τον Σφιντέρσκι να μην βρίσκει την μπάλα με προβολή στο 31’, ενώ αμέσως μετά ο Ουναΐ έκανε το σουτ από το ημικύκλιο, αλλά ο Παντελάκης έβαλε την προβολή και έστειλε την μπάλα λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Τσάβες.

Στο 34’ ο Τζούριτσιτς έκανε ωραίο πλασέ και ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων παραχώρησε κόρνερ από το οποίο προήλθε το 1-0. Ο Τετέ εκτέλεσε με πάσα, ο Ουναΐ σέντραρε και ο Σφιντέρσκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η καλύτερη στιγμή του Παναιτωλικού στο πρώτο ημίχρονο σημειώνεται στο 42’, με τον Τετέι να κάνει γύρισμα από τα δεξιά και τον Ντίας να σουτάρει, αλλά πάνω στον Ντραγκόφσκι που μπλόκαρε. Αυτή ήταν η τελευταία φάση σε ένα πρώτο ημίχρονο με τις τελικές να είναι10(5)-3(1) και την κατοχή 58%-42%.

Νωθρό ήταν το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μέρος, δίνοντας δικαιώματα στον Παναιτωλικό που πήρε την μπάλα στα πόδια του μετά την ανάπαυλα. Το μακρινό σουτ του Μπουζούκη βρήκε στον Σένκεφελντ και δεν γινόταν να ανησυχήσει τον Ντραγκόφσκι.

Η δεύτερη προσπάθεια των «καναρινιών» στο β’ μέρος κατέληξε στα δίχτυα του Παναθηναϊκού. Ο Τετέι ελίχθηκε μέσα στην περιοχή έπειτα από αντεπίθεση και ο Ρόα στη συνέχεια «τρύπησε» τον Ντραγκόφσκι στο 55’. Ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι σε εντελώς οριακή φάση και το VAR υποστήριξε την απόφαση.

Το καμπανάκι ήχησε, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν αφυπνίστηκε, καθώς συνέχισε να έχει παθητικό ρόλο και ο Παναιτωλικός είχε δύο καλές στιγμές, μέσω των οποίων θα μπορούσε να φτάσει στο 1-1. Στο 66’ ο Τετέι εκτέλεσε από θέση βολής πάνω στον Σφιντέρσκι και στη συνέχεια στον Ίνγκασον με την μπάλα να καταλήγει σε κόρνερ. Τέσσερα λεπτά μετά είχε μεγάλη ευκαιρία η ομάδα του Πετράκη, με τον Τετέι να φέρνει βόλτα τον Κώτσιρα στα αριστερά, εκμεταλλευόμενος τη σωματοδομή του και να γυρίζει για τον Ρόα που με διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα λίγο έξω.

Ήρθε, όμως, ο Ουναΐ να αλλάξει το μομέντουμ και να φέρει το «τριφύλλι» αγκαλιά με τη νίκη. Ο Μαροκινός υποδέχθηκε την μπάλα πολλά μέτρα έξω από την περιοχή, δεν το σκέφτηκε πολύ και με οβίδα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσάβες.

