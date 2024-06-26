Ανανέωσε με τον Παναθηναϊκό η Τσβίτκοβιτς

Παραμένει στον Παναθηναϊκό για τουλάχιστον μία ακόμη σεζόν η Αντριάνα Τσβίτκοβιτς.



Η 30χρονη πάουερ φόργουρντ ανανέωσε με τους «πράσινους» μέχρι το τέλος του 2024-25, κάτι που σημαίνει πως η μοναδική ξένη που αποχώρησε από την ομάδα ήταν η Τζίλιαν Αλέιν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σε δήλωση της στο www.pao1908.com η Τσβίτκοβιτς ανέφερε: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα ανήκω και τη νέα σεζόν στην «πράσινη» οικογένεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους με στήριξαν αυτή τη σεζόν, ανυπομονώ να γυρίσω στην Αθήνα και να ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά».«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με την Αντριάνα Τσβίτκοβιτς για το γυναικείο τμήμα μπάσκετ, για την αγωνιστική σεζόν 2024-2025.Σε μια ακόμα πολύ σημαντική ανανέωση προχώρησε ο Παναθηναϊκός καθώς διατήρησε στο έμψυχο δυναμικό του την Αντριάνα Τσβίτκοβιτς.Η 30χρονη πάουερ φόργουρντ αποτέλεσε μια πολύ σημαντική μονάδα για τις Κυπελλούχες Ελλάδας και αναμφίβολα ήταν σημείο αναφοράς».

