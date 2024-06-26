Ανακοίνωσε Χαραλαμπόπουλο η Τουρκ Τέλεκομ

Στην Τουρκία θα αγωνίζεται τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.



Ο Έλληνας φόργουορντ ανακοινώθηκε από την Τουρκ Τέλεκομ, που θα έχει στον πάγκο της τη νέα σεζόν τον Ερντέμ Τσαν.



Ο 27χρονος, που βρίσκεται στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας για το Προολυμπιακό Τουρνουά, την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Σάσαρι, μετρώντας 8,9 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ μέσο όρο.

Vassilis Charalampopoulos Türk Telekom’da! ✍👏



Geçtiğimiz sezonu Dinamo Sassari'de tamamlayan Vassilis Charalampopoulos'u takımımıza kattık. Welcome to family, Vassilis Charalampopoulos. 🎉 pic.twitter.com/Bvoogcc1Pk June 26, 2024

