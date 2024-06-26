Λογαριασμός
Ανακοίνωσε Χαραλαμπόπουλο η Τουρκ Τέλεκομ

Την απόκτηση του Τουρκ Τέλεκομ ανακοίνωσε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος αποχώρησε από τη Σάσαρι

Χαραλαμπόπουλος

Στην Τουρκία θα αγωνίζεται τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Ο Έλληνας φόργουορντ ανακοινώθηκε από την Τουρκ Τέλεκομ, που θα έχει στον πάγκο της τη νέα σεζόν τον Ερντέμ Τσαν.

Ο 27χρονος, που βρίσκεται στην προετοιμασία της Εθνικής ομάδας για το Προολυμπιακό Τουρνουά, την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Σάσαρι, μετρώντας 8,9 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ μέσο όρο.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Τουρκία μπάσκετ
