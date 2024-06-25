Λογαριασμός
Αλόνσο: Παλιά μου τέχνη κόσκινο, έτσι εκτέλεσε τον Λίλο στην προπόνηση

Ο Ντιέγκο Αλόνσο εκτελεί και γκολλλ! Ένα απίθανο τέρμα έβαλε στο πέρας της προπόνησης του Παναθηναϊκού ο 49χρονος Ντιέγκο Αλόνσο! θύμα του ο Λίλο που προσπάθησε να τον αντιμετωπίσει

αλονσο

Παλιά μου τέχνη κόκκινο για τον Ουρουγουανό, πρώην εξτρέμ στην ποδοσφαιρική του θητεία. Που εκτέλεσε… αριστουργηματικά τον νεαρό keeper όπως μπορείτε να δείτε! Φέρνοντας στο νου μερικές από τις παραστάσεις που έδωσε …

Στην Ισπανία με Βαλένθια (2000-2002), Ατλέτικο Μαδρίτης (2001-2002), Ρασίνγκ Σανταντέρ (2002-2003), Μάλαγα (2003-2004) και Μούρθια (2005-2006).

Πηγή: skai.gr

Παναθηναϊκός προπονητής
