Αλόνσο: Παλιά μου τέχνη κόσκινο, έτσι εκτέλεσε τον Λίλο στην προπόνηση

Παλιά μου τέχνη κόκκινο για τον Ουρουγουανό, πρώην εξτρέμ στην ποδοσφαιρική του θητεία. Που εκτέλεσε… αριστουργηματικά τον νεαρό keeper όπως μπορείτε να δείτε! Φέρνοντας στο νου μερικές από τις παραστάσεις που έδωσε …

Στην Ισπανία με Βαλένθια (2000-2002), Ατλέτικο Μαδρίτης (2001-2002), Ρασίνγκ Σανταντέρ (2002-2003), Μάλαγα (2003-2004) και Μούρθια (2005-2006).

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.