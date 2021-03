Οι Γιάννης Αντετοκούμπο και Ντέμιαν Λίλαρντ… εγγυήθηκαν το αήττητο της ομάδας του ΛεΜπρόν Τζέιμς σε All Star Game, νικώντας 170-150 το σύνολο του Κέβιν Ντουράντ.

Έτσι, με το νέο σύστημα ο «Βασιλιάς» μετράει 4-0 με τις ομάδες του, στη μεγάλη γιορτή της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη!

Ο Έλληνας φόργουορντ έκανε μυθικό ματς με 35 πόντους, έχοντας 16/16 σουτ και φυσικά αναδείχθηκε MVP! Από την άλλη, ο ηγέτης των Μπλέιζερς πρόσθεσε 32 πόντους, πετυχαίνοντας μάλιστα και το τρίποντο που διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Άλλους 28 πόντους σημείωσε ο Στεφ Κάρι, ενώ ο ΛεΜπρόν δεν αγωνίστηκε καθόλου στο δεύτερο μέρος, έχοντας μόλις 4π., ισάριθμες ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Από την ομάδα του «KD», πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπιλ με 26 πόντους, με τον Ίρβινγκ να κάνει νταμπλ-νταμπλ με 24π. και 12 ασίστ.

Με τους Γιάννη και Κάρι να σέρνουν τον… χορό, η ομάδα του ΛεΜπρόν προηγούνταν από νωρίς στο ματς (23-16). Στη συνέχεια, οι ΛαΒίν και Μίτσελ αντέδρασαν για την ομάδα του Ντουράντ, αλλά το μόνο που έκαναν ήταν να μειώσουν στον πόντο (40-39), στο τέλος της πρώτης περιόδου.

🚨🏆 Giannis Antetokounmpo wins the 2021 NBA All-Star Game Kobe Bryant MVP Award! #KiaAllStarMVP@Giannis_An34: 35 PTS on 16-16 shooting (#AllStarGame record for most makes without a miss over an entire game) pic.twitter.com/bn4K356m7R