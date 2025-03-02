Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 29 πόντους, 9 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ο Ντέιμιαν Λίλαρντ σκόραρε 28 πόντους και οι Μπακς κέρδισαν με 132-117 τους Μάβερικς μέσα στο Ντάλας.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε 29 πόντους (9/14 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 11/13 βολές), μάζεψε 9 ριμπάουντ, μοίρασε 9 ασίστ, ενώ είχε 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ σε 32’02”.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

