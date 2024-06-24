Με τα μεταγραφικά ζητήματα της ΑΕΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, καταπιάνονται στο Ισραήλ, συντηρώντας το ενδιαφέρον της «Ένωσης» για την απόκτηση του Φελίσιο Μίλσον.

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της γνωστής ισραηλινής ιστοσελίδας, «walla.co.il», οι «κιτρινόμαυροι» εξακολουθούν να παρακολουθούν την περίπτωση του 24χρονου Ανγκολέζου εξτρέμ, παρά το γεγονός πως η Μακάμπι έχει ξεκαθαρίσει πως δεν σκοπεύει να πουλήσει τον ποδοσφαιριστή με λιγότερα από 6 εκατομμύρια ευρώ.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο διεθνής μεσοεπιθετικός κατέγραψε 40 συμμετοχές με 7 γκολ και 13 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα του ισραηλινού συλλόγου, έχοντας προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.