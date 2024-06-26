Λογαριασμός
«Συμφωνία της Γκρέμιο με τον Ελίασον - Σε συζητήσεις με την ΑΕΚ οι Βραζιλιάνοι»

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Βραζιλίας η Γκρέμιο έχει έρθει σε συμφωνία με τον Νίκλας Ελίασον, και πλέον απομένει η συμφωνία και της ΑΕΚ με την βραζιλιάνικη ομάδα

ΑΕΚ Ελίασον

Ένα δημοσίευμα από τη Βραζιλία φέρνει τον Νίκλας Ελίασον στο στόχαστρο της Γκρέμιο.

Μάλιστα, η βραζιλιάνικη ομάδα φέρεται να έχει προχωρήσει αρκετά την κατάσταση καθώς το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η Γκρέμιο τα έχει βρει σε όλα με τον παίκτη και πλέον είναι σε συζητήσεις με την ΑΕΚ για να αποσπάσει και από αυτή το «ναι» και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ο Ελίασον θυμίζουμε ότι έχει ρίζες από την χώρα του καφέ με την μητέρα του να κατάγεται από αυτή και έχει δηλώσει παλιότερα ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της χώρας.

Από την πλευρά της ΑΕΚ φέρεται να μην είναι αρνητική στο ενδεχόμενο παραχώρησης του παίκτη αρκεί όμως το ποσό που θα της προσφέρουν να την ικανοποιεί.

Πηγή: sport-fm.gr

