ΑΕΚ-Ολυμπιακός: Κιτρινόμαυρη αντίδραση ή ερυθρόλευκη κυριαρχία;

Με νωπές τις μνήμες από τον πρόσφατο ημιτελικό του Κυπέλλου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», η πληγωμένη ΑΕΚ φιλοξενεί στην «OPAP Arena» τον ανεβασμένο Ολυμπιακό (20:30, Cosmote TV, bwinΣΠΟΡ FM, www.sportfm.gr) για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι ομάδες χωρίζονται από δύο βαθμούς, με τον Ολυμπιακό να προπορεύεται στη βαθμολογία και η ΑΕΚ ακολουθεί. Κάπως έτσι, το εν λόγω ντέρμπι μπορεί να επιφέρει αλλαγές στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά και να ξεκαθαρίσει περισσότερο τα δεδομένα στη μάχη του τίτλου.

Η ΑΕΚ καλείται να μαζέψει τα κομμάτια της μετά την ντροπιαστική ήττα στο Φάληρο την περασμένη Τετάρτη με σκορ 6-0. Έχει δεχτεί 23 γκολ φέτος, εκ των οποίων τα 10 είναι σε δύο αγώνες από τον Ολυμπιακό, ενώ απέναντι στον Μεντιλίμπαρ οι «κιτρινόμαυροι» έχουν μόλις μία νίκη και τρεις ήττες. Στόχος να δείξουν αντίδραση, να πάρουν το τρίποντο και να ανέβουν μόνοι πρώτοι στην κορυφή της βαθμολογίας. Εντός έδρας έχει τον καλύτερο απολογισμό με ρεκόρ 9-3-0 και τέρματα 27-4.

Ο Ματίας Αλμέιδα μένει να φανεί πώς θα διαχειριστεί το παιχνίδι και αν θα αλλάξει προσέγγιση, αφού κόντρα στον Ολυμπιακό δεν του βγαίνει και εκθέτει διαρκώς την ομάδα του. Δεν λείπουν, μάλιστα, και τα προβλήματα αφού εκτός είναι οι Γιόνσον, Οντουμπάτζο και δύσκολα θα παίξει ο Μαρσιάλ. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικούν οι Μπρινιόλι, Μήτογλου, Λιούμπισιτς, Γκατσίνοβιτς και Λαμέλα

«Πιστεύω ότι δεν βγήκε τίποτα από αυτά που είχαμε σχεδιάσει. Ήταν μια ήττα που πόνεσε. Μια ήττα που μας κάνει να ντρεπόμαστε. Αλλά πιστεύω ότι, πλέον, αυτό έχει τελειώσει και το ποδόσφαιρο μας δίνει μια μεγάλη ευκαιρία να αποδείξουμε πράγματα και να κάνουμε αυτά που μπορούμε», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αργεντινός τεχνικός.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Πριν από το φοβερό και τρομερό 6-0 επί της ΑΕΚ, με το οποίο εξασφάλισε την παρουσία του στον τελικό του Κυπέλλου, είχε επικρατήσει 2-1 του ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι, έδωσε απαντήσεις για το αν μπορεί να παίξει και χωρίς τον Τσικίνιο, ενώ την Τετάρτη ο Μεντιλίμπαρ κατέβασε μια ομάδα που είχε 8 αλλαγές αλλά δεν άλλαξε το παραμικρό στο στιλ του. Φρέσκαρε τους ποδοσφαιριστές του και είδε αρκετούς ακόμη να του βάζουν πολύ δύσκολα, αφού πλέον οι Γιάρεμτσουκ, Μπρούνο διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα.

Καλά και κακά μαντάτα τις τελευταίες ημέρες στο αγωνιστικό κομμάτι. Από τη μία, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» υπολογίζει και πάλι στις υπηρεσίες των Ρέτσου, Τσικίνιο που προπονήθηκαν κανονικά τις τελευταίες ημέρες. Από την άλλη, για τουλάχιστον δέκα ημέρες δεν θα έχει διαθέσιμους τους Ελ Κααμπί και Όρτα. Μάλιστα, για πρώτη φορά από τη στιγμή που ήρθε ο Βάσκος, ο Μαροκινός θα απουσιάζει.

Αναλυτικά η αποστολή: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Αναγνωστόπουλος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κάρμο, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Στάμενιτς, Μαρτίνς, Βέλντε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Μουζακίτης, Έσε, Πάλμα, Παπακανέλλος, Γιάρεμτσουκ, Κωστούλας.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

AEK: Μπρινιόλι – Ρότα, Βίντα, Μήτογλου, Χατζισαφί – Σιμάνσκι, Πινέδα, Λιούμπισιτς – Ελίασον, Πιερό, Γκατσίνοβιτς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης – Κοστίνια, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα – Γκαρθία, Έσε – Ροντινέι, Ζέλσον, Πάλμα – Κωστούλας.

Διαιτητής: Γιαμπλόνσκι

Βοηθοί: Κοσλόφσκι, Μπάιτινγκερ

Τέταρτος: Φωτιάς

VAR: Χανσλμπάουερ, Πολυχρόνης

