Δεν αφήνουν στην… ησυχία της την ΑΕΚ για τον Ορμπελίν Πινέδα τα ΜΜΕ του Μεξικού.

Αυτή τη φορά, το FOX Sports αναφέρει ότι η Μοντερέι έχει καταθέσει σημαντική πρόταση για την απόκτηση του 28χρονου μέσου της «Ένωσης». Μάλιστα, τονίζουν ότι ο «δικέφαλος» εξετάζει την προσφορά των Μεξικανών, η οποία αρέσει στον Πινέδα.

Μόλις έμαθα ότι η Μοντερέι έκανε μια πολύ σημαντική πρόταση για τον Ορμπελίν Πινέδα, την οποία τη σκέφτονται. Στον Πινέδα αρέσει η προσφορά που του έκανε η Μοντερέι, οπότε θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, αν ο Πινέδα θα επιστρέψει στο μεξικανικό ποδόσφαιρο», ανέφερε, χαρακτηριστικά, ο δημοσιογράφος, Κάρλος Ροντρίγκο Ερνάντεζ.

Υπενθυμίζεται πως τις προηγούμενες μέρες από το TUDN έκαναν λόγο ότι η Μοντερέι είναι έτοιμη να προσφέρει ένα ποσό κοντά στα 12,5 εκατ. ευρώ για τον μέσο της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα.

¡RAYADOS QUIERE A ORBELÍN PINEDA! 🚨 @crh_oficial informa que Monterrey hizo una oferta por el jugador de AEK Atenas y el equipo de Julian Quiñones, Al Qad-siah, tiene el ojo en Luis Romo 👀



¿Y el crecimiento a Europa de los mexicanos? @chaco_81 & @MiguelHerreraDT #LUP pic.twitter.com/fiNeEcGcGo — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 26, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.