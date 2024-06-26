Λογαριασμός
«Μεγάλη πρόταση από Μοντερέι για Πινέδα - Το σκέφτονται στην ΑΕΚ»

Σημαντική πρόταση για τον Ορμπελίν Πινέδα έχει καταθέσει η Μοντερέι, σύμφωνα με το μεξικάνικο FOX Sports

ΑΕΚ

Δεν αφήνουν στην… ησυχία της την ΑΕΚ για τον Ορμπελίν Πινέδα τα ΜΜΕ του Μεξικού.

Αυτή τη φορά, το FOX Sports αναφέρει ότι η Μοντερέι έχει καταθέσει σημαντική πρόταση για την απόκτηση του 28χρονου μέσου της «Ένωσης». Μάλιστα, τονίζουν ότι ο «δικέφαλος» εξετάζει την προσφορά των Μεξικανών, η οποία αρέσει στον Πινέδα.

Μόλις έμαθα ότι η Μοντερέι έκανε μια πολύ σημαντική πρόταση για τον Ορμπελίν Πινέδα, την οποία τη σκέφτονται. Στον Πινέδα αρέσει η προσφορά που του έκανε η Μοντερέι, οπότε θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες, αν ο Πινέδα θα επιστρέψει στο μεξικανικό ποδόσφαιρο», ανέφερε, χαρακτηριστικά, ο δημοσιογράφος, Κάρλος Ροντρίγκο Ερνάντεζ.

Υπενθυμίζεται πως τις προηγούμενες μέρες από το TUDN έκαναν λόγο ότι η Μοντερέι είναι έτοιμη να προσφέρει ένα ποσό κοντά στα 12,5 εκατ. ευρώ για τον μέσο της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα.

