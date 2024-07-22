ΑΕΚ: Αποκαλυπτήρια για τα αγάλματα των Νεστορίδη και Παπαϊωάννου

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 23 Ιουλίου θα γίνουν τα επίσημα αποκαλυπτήρια των αγαλμάτων των Κώστα Νεστορίδη και Μίμη Παπαϊωάννου. Οι δύο θρύλοι της «Ένωσης» έφυγαν από τη ζωή το 2023, με διαφορά λίγων μηνών.



Τα δυο έργα τέχνης, με τα οποία τιμάται η μνήμη των δυο μυθικών μορφών της ΑΕΚ, έχουν ήδη τοποθετηθεί αριστερά και δεξιά από το «συντριβάνι», απέναντι από την είσοδο των επισήμων της ΟPAP Arena. Στην εκδήλωση θα δώσουν το «παρών» και μέλη των οικογενειών των δύο εκλιπόντων.

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι την Τρίτη 23/7, στις 20:00, θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια των αγαλμάτων του Κώστα Νεστορίδη και του Μίμη Παπαϊωάννου.Η εκδήλωση θα γίνει στο χώρο του σιντριβανιού, μπροστά από την είσοδο των VVip και θα παραβρεθούν οι οικογένειες των εκλιπόντων ιστορικών μορφών της ομάδας μας».

