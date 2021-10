Επιβλητικό, όσο και επικίνδυνο, είναι το θέαμα του μεταλλικού γίγαντα, του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, Zim Kingston, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά χθες Σάββατο.

Το σκάφος μετέφερε πάνω από 52 τόνους χημικών προϊόντων που είχαν φορτωθεί σε δύο κοντέινερ, στα οποία ξέσπασε φωτιά. «Το πλοίο καίγεται και εκλύει τοξικά αέρια», ανακοίνωσε η καναδική ακτοφυλακή.

Το πλοίο παρέμενε αγκυροβολημένο στα ανοιχτά της Βρετανικής Κολομβίας.

Η φωτιά «φαίνεται να περιορίστηκε», και η πυροσβεστική και διασωστική υπηρεσία έχει ενεργοποιηθεί για την ασφαλή επιστροφή του πληρώματος του πλοίου, ανακοίνωσε η Danaos Shipping Co, η εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί», σημείωσε η Danaos, σε δήλωση στο Reuters την Κυριακή.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται ανακοίνωση της καναδικής ακτοφυλακής του Σαββάτου, 16 μέλη του πληρώματος έχουν εκκενώσει το πλοίο, ενώ πέντε παρέμεναν σε αυτό για να καταπολεμήσουν τη φωτιά.

Δέκα κοντέινερ καίγονταν, ανέφερε νωρίτερα η ακτοφυλακή, προσθέτοντας ότι η φωτιά (στα κοντέινερ) συνέχιζε να εξαπλώνεται, αλλά το ίδιο το πλοίο δεν φλέγεται.



Most of the crew on board the #ZimKingston cargo ship was evacuated on Saturday following a container fire. The cargo ship is carrying 52 tonnes of chemicals and is emitting poisonous gas including potassium amylxanthate, local authorities confirmed. #Canada #VancouverIsland pic.twitter.com/RUEOvvJHoR

A cargo ship's containers are on fire near #Vancouver Island on Saturday.



The #Canadian Coast Guard stated the fire broke out on the MV Zim Kingston in Constance Bank near Victoria leading to the evacuation of more than a dozen people onboard. pic.twitter.com/u517gxvxAk