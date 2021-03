Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτόκης και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι- Μητσοτάκη υποδέχθηκαν τους επίσημους προσκεκλημένους στο νέο συγκρότημα της Εθνικής Πινακοθήκης, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση του 1821.

“Οι απλοί άνθρωποι έκτισαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Με κόπο, δάκρυα, ιδρώτα, και συχνά αίμα, αλλά πάντοτε με ελπίδα” τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός υποδεχόμενος στην ομιλία του τους υψηλούς προσκεκλημένους.

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη νέα Εθνική Πινακοθήκη ως “κόσμημα της πρωτεύουσας, αλλά και ολόκληρης της χώρας, εμβληματικό πολιτιστικό τοπόσημο που συναντά ένα ανεπανάληπτο ιστορικό ορόσημο, κτήμα όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και των ξένων φίλων μας που συμμετέχουν στην εθνική μας επέτειο”.

“H Ελλάδα της εθνικής επανάστασης είχε τότε δίπλα της Βρετανούς, Γάλλους και Ρώσους φίλους. Λαούς που οδήγησαν τελικά τις κυβερνήσεις τους στη Ναυαρχία του Ναβαρίνου και στις συνθήκες του Λονδίνου. Αυτές που τελικά κατοχύρωσαν την εθνική ανεξαρτησία. Και εκείνοι οι δεσμοί, μαζί με την αδελφική μας σχέση με την Κύπρο, δε λύθηκαν φυσικά στο πέρασμα του χρόνου” σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. "Στους δύο αιώνες που ακολούθησαν, πολεμήσαμε μαζί στο πλευρό της «Αντάντ», στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μαζί νικήσαμε το τέρας του Ναζισμού, πληρώνοντας βαρύ φόρο αίματος, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ιστορία, λοιπόν, μας θέλει σταθερούς συμπολεμιστές στις μεγάλες μάχες της ανθρωπότητας" υπενθύμισε.

Μεταξύ άλλων, στην εκδήλωση παρέστησαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, συνοδευόμενη από τον Παύλο Κοτσώνη, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Άντρη Αναστασιάδη, ο πρίγκιπας της Ουαλίας και η δούκισσα της Κορνουάλης, ο πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μιχαήλ Μισούστιν, ο πρέσβης της Γαλλικής Δημοκρατίας Πατρίκ Μεζονάβ, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, η πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου Κέιτ Σμιθ, η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη με τον σύζυγό της Θεόδωρο Αγγελόπουλο, ο Πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου Ζαν Λικ Μαρτίνεζ.



Μετά τις ομιλίες ήταν προγραμματισμένη ξενάγηση των υψηλών προσκεκλημένων στην Πινακοθήκη, τμηματικά και με τήρηση των υγειονομικών κανόνων για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Στις 8.30 το βράδυ θα παρευρεθούν στο επίσημο δείπνο που παραθέτει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Στο πλαίσιο του δείπνου, θα υπάρξει προσφώνηση από την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και αντιφωνήσεις των υψηλών προσκεκλημένων.

Ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση στην Εθνική Πινακοθήκη

"Εξοχοτάτη κ. Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας και κ. Κοτσώνη, Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας και κα. Αναστασιάδη, Υψηλότατε Πρίγκιπα της Ουαλίας και υψηλοτάτη Δούκισσα της Κορνουάλης, Εξοχότατε Πρωθυπουργέ της Ρωσικής Ομοσπονδίας,

Κυρίες και κύριοι,

Με μεγάλη υπερηφάνεια με μεγάλη συγκίνηση, σας καλωσορίζω στην Αθήνα. Στη 200ή επέτειο της ανεξαρτησίας της Ελλάδος και στα εγκαίνια ενός κοσμήματος της πρωτεύουσας αλλά και ολόκληρης της χώρας: Της νέας Εθνικής Πινακοθήκης. Ένα εμβληματικό πολιτιστικό τοπόσημο, που συναντά ένα ανεπανάληπτο ιστορικό ορόσημο. Κτήμα, όχι μόνο των Ελλήνων. Αλλά και των ξένων φίλων μας που συμμετέχουν στην εθνική μας επέτειο. Έστω κι αν η πανδημία, τελευταία στιγμή, κράτησε κάποιους απ’ αυτούς μακριά μας, όπως τον αγαπητό μας Πρόεδρο της Γαλλίας.

Το σημερινό γεγονός στέλνει ένα ανανεωμένο μήνυμα δυναμισμού στην αυγή του τρίτου αιώνα ελευθερίας της Ελλάδας. Γιατί η Εθνική Πινακοθήκη δεν υπήρξε ποτέ ένα απλό αποθετήριο καλλιτεχνικής δημιουργίας. Αλλά, αντίθετα, ήταν ένας ζωντανός οργανισμός, που συμβάδισε με την πρόοδο του έθνους.

Η ίδια η ιστορία της, άλλωστε, ακολουθεί τη διαδρομή της χώρας. Μία διαδρομή που ξεκινά από το 1829 στην Αίγινα, με τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια να συγκεντρώνει τότε πρώτος πίνακες ως πρώτο πυρήνα ενός μελλοντικού μουσείου. Και φτάνει στον μεγάλο σταθμό του το 1896. Όταν ο λόγιος και νομικός Αλέξανδρος Σούτσος κληροδοτεί στο Δημόσιο την προσωπική του περιουσία αλλά και την προσωπική του συλλογή για τη δημιουργία της Εθνικής Πινακοθήκης.

Έτσι, το 1900 ανατέλλει το νέο ίδρυμα, με πρώτο διευθυντή τον ζωγράφο Γεώργιο Ιακωβίδη. Καταλήγει εδώ στην οριστική του στέγη, το 1975. Σε αυτό το θαυμάσιο κτίριο σχεδιασμένο από τον Παύλου Μυλωνά και τον Δημήτρη Φατούρο, ένα κλασικό δείγμα του αθηναϊκού μοντερνισμού.

Είναι, πραγματικά, μεγάλη μου τιμή, που δώδεκα χρόνια μετά, δώδεκα χρόνια μετά την εκκίνηση των εργασιών για τη νέα Πινακοθήκη, αυτή να ανοίγει τις πόρτες της για πρώτη φορά μια μέρα πριν την επέτειο των 200 χρόνων από την εθνική παλιγγενεσία.

The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall have arrived in Athens to attend Greece’s Bicentenary Independence Day celebrations 🇬🇷



Tonight Their Royal Highnesses will attend a reception at the National Gallery of Greece followed by an official State Dinner. #RoyalVisitGreece pic.twitter.com/lI5o9Rfpmz