Οι υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία Όσκαρ ανακοινώθηκαν, και προς έκπληξη όλων οι λίστες περιλαμβάνουν ανθρώπους διάφορων εθνικοτήτων. Μεγάλα ονόματα του Χόλιγουν διεκδικούν τα μεγαλύτερα βραβεία του θεσμού, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση μιας ταινίας. Στις κατηγορίες, λοιπόν, για Όσκαρ ''Καλύτερης Φωτογραφίας'' και ''Καλύτερου Μοντάζ'' βρίσκονται δύο Έλληνες.



Συγκεκριμένα, ο Φαίδων Παπαμιχαήλ αναγνωρίστηκε για τη δουλειά του στη φωτογραφία της πολυσυζητημένης ταινίας ''The Trial of the Chicago 7'', και ο Γιώργος Λαμπρινός διεκδικεί το Όσκαρ για το μοντάζ της ταινίας ''The Father''. Πρόκειται για δύο από τις δημοφιλέστερες ταινίες της χρονιάς, η πρώτη με ένα εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει Σάσα Μπάρον Κόεν, Έντι Ρέντμειν κ.ά. και η δεύτερη με τον Άντονι Χόπκινς και την Ολίβια Κόλμαν. Και οι δύο ταινίες βρίσκονται υποψήφιες για αρκετές κατηγορίες συμπεριλαμβανομένης και της μεγαλύτερης της απονομής, αυτήν της ''Καλύτερης Ταινίας''.



Ο Φαίδων Παπαμιχαήλ, μετά την ανακοίνωση των υποψηφίων, ανέβασε την καρτέλα με τους υποψήφιους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Πηγή: must.com.cy