Το ακριβές αντίγραφο του Ηνιόχου των Δελφών, ενός από τα γνωστότερα αγάλματα της κλασικής γλυπτικής τέχνης, κοσμεί πλέον τον κεντρικό σταθμό του Μετρό στο διεθνές αεροδρόμιο της Ντόχα, στο Κατάρ.

Η επίσημη τελετή εγκαινίων της έκθεσης του αντιγράφου του Ηνιόχου, το οποίο αποτελεί δώρο της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Κατάρ, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί. Τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος έγιναν από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής της στο Κατάρ, και από τον Γενικό Διευθυντή της Αρχής των Μουσείων του Κατάρ, Ahmad Al-Namla.

Η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στην ιστορία του Ηνιόχου, στην ανακάλυψη του το 1896 -την χρονιά της διοργάνωσης των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα- στα ξεχωριστά χαρακτηριστικά του, στα συναισθήματα που αποτυπώνονται στο πρόσωπό του, στο γεγονός ότι είναι από τα σπάνια αγάλματα, στα οποία διασώζονται τα μάτια, από ημιπολύτιμο λίθο και γυαλί, στοιχεία που κάνουν τον Ηνίοχο πιο διάσημο από τα αφιερώματα στον Απόλλωνα των Δελφών. Όπως δήλωσε η Υπουργός, «πολλούς αιώνες μετά, ο Ηνίοχος γίνεται πρεσβευτής της φιλίας μεταξύ της Ελλάδας και του Κατάρ. Δεν μπορώ να σκεφτώ ένα καλύτερο σημείο για την έκθεση του αντιγράφου του Ηνιόχου, από τον προηγμένης τεχνολογίας σταθμό του Μετρό στο αεροδρόμιο της Ντόχα. Το Κατάρ προχωρά με ταχύτητα προς το μέλλον, δείχνοντας παράλληλα, σεβασμό και τιμή στην πολιτιστική του κληρονομιά. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το πνεύμα σε μία κίνηση συμβολισμού επιλέξαμε να προσφέρουμε το άγαλμα του Ηνιόχου στον λαό του Κατάρ, σε μια εποχή που σηματοδοτεί την ενίσχυση και την ενδυνάμωση των σχέσεων των δύο χωρών, όχι μόνον στο πεδίο του πολιτισμού και του αθλητισμού, αλλά και γενικότερα».

Στη συνέχεια, ο κ. Ahmad Al-Namla ξενάγησε τη Λίνα Μενδώνη στο νέο Εθνικό Μουσείο του Κατάρ, το οποίο παρουσιάζει την ιστορία της χώρας από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα. Το Μουσείο, έργο του Γάλλου αρχιτέκτονα Jean Nouvel, εμπνέεται από τους κρυστάλλους της ερήμου και εκθέτει την ιστορία της χώρας, τόσο με έργα τέχνης και μνημεία, όσο και με πολυμέσα.

