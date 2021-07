Στο βορειοδυτικό άκρο της Δανίας κατασκευάστηκε το ψηλότερο κάστρο στην άμμο σε όλον τον κόσμο, που ξεπερνά τα 20 μέτρα και ζυγίζει περισσότερους από 5.000 τόνους.

Φτάνοντας τα 21,16 μέτρα, το πλούσια διακοσμημένο κάστρο ξεπερνά κατά τρία μέτρα εκείνο που είχε χτιστεί στη Γερμανία το 2019: είχε ύψος «μόλις» 17,66 μέτρα και κατείχε μέχρι σήμερα το Ρεκόρ Γκίνες.

Το κάστρο, στο θέρετρο Μπλόκχους, στο βορειότερο άκρο της Γιουτλάνδης, έχει πυραμιδοειδές σχήμα, για να μην καταρρεύσει. Αυτή είναι άλλωστε η μέθοδος που χρησιμοποιούν συνήθως οι ειδικοί αυτών των «εύθραυστων» κατασκευών.

Have a look at world’s tallest sand castle in Sandcatle festival in Blokhus , denmark 🇩🇰,by dutch artist Wilfred strijgar , standing17.658m and the right one was tallest one of 3.5 m @RP_Sand @sudarsansand @SandArtistManas @OdiaCulture @VAdkri pic.twitter.com/mQq1QsjMUy