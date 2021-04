Αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο έφεραν στο φως μια μεγάλη, αρχαία φαραωνική πόλη που είχε μείνει κρυμμένη για αιώνες, κοντά σε κάποια από τα γνωστότερα μνημεία της χώρας.

Η πόλη χτίστηκε πριν από τουλάχιστον 3.400 χρόνια, κατά τη βασιλεία του Αμενχοτέπ (ή Αμένωφις) Γ΄, ενός από τους ισχυρότερους φαραώ της 18ης Δυναστείας, όπως ανέφερε ο Ζάχι Χάουας, ο γνωστός Αιγύπτιος αρχαιολόγος που επέβλεψε την ανασκαφή.

#Egypt announces major discovery of 3000-year-old ‘Largest Pharaonic City’ lost under the sand in #Luxor, dates to the reign of Amenhotep III. #الأقصر pic.twitter.com/xukMfxoER2