Η άρνηση των Ευρωπαίων στη χορήγηση ημερομηνίας έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στη Βόρεια Μακεδονία θέτει ενδεχομένως σε κίνδυνο τη Συμφωνία των Πρεσπών προειδοποιεί ο Ζόραν Ζάεφ σε συνέντευξή του στο Euronews.

“Δεν υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης της Συμφωνίας των Πρεσπών, μέρος της θα παγώσει διότι δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της. Θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε κάποιες διατάξεις, όμως τα δύο συνδέονται μεταξύ τους... Η ευρωπαϊκή προοπτική είναι η μοναδική προοπτική για τη χώρα και τα δυτικά Βαλκάνια, διότι σε διαφορετική περίπτωση οι εξελίξεις θα είναι δυσάρεστες τόσο για την περιοχή όσο και για ολόκληρη τη γηραιά ήπειρο”, είπε μεταξύ άλλων ο Ζόραν Ζάεφ μιλώντας στο Euronews και πρόσθεσε:

“Αν τα φώτα από τα άστρα στη σημαία της ΕΕ σβήσουν, τότε εδώ θα πέσει σκοτάδι, και στο σκοτάδι θα χάσουμε τους εαυτούς μας. Διότι, αν υπάρξει θετικό έδαφος για ριζοσπαστικοποίηση, με την επάνοδο του εθνικισμού αυτό θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά σε όλα τα Βαλκάνια. Και όταν τα Βαλκάνια έχουν πρόβλημα τότε η Ευρώπη θα έχει πρόβλημα”.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας προειδοποίησε, πως η ευρωπαϊκή προοπτική είναι η μοναδική επιλογή για τη χώρα του και εν γένει τα δυτικά Βαλκάνια, διότι σε διαφορετική περίπτωση οι εξελίξεις θα είναι δυσάρεστες τόσο για την περιοχή όσο και για ολόκληρη τη Γηραιά Ήπειρο.



Όπως χαρακτηριστικά είπε, ‘’δεν υπάρχει εναλλακτική για εμάς και το γνωρίζουμε καλά. Δεν υπάρχουν άλλες προσφορές που να μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικές επιλογές. Διότι οι άλλες προσφορές, αν και υπάρχουν, δεν μας προσφέρουν δημοκρατία, κράτος δικαίου, ελευθερίες. Αν τα φώτα από τα άστρα στη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σβήσουν, τότε εδώ θα πέσει σκοτάδι. Και στο σκοτάδι θα χάσουμε τους εαυτούς μας. Διότι, αν υπάρξει θετικό έδαφος για ριζοσπαστικοποίηση, για την επάνοδο του εθνικισμού, αυτό θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά σε όλα τα Βαλκάνια. Κι όταν τα Βαλκάνια έχουν πρόβλημα, τότε η Ευρώπη θα έχει πρόβλημα’’.

Σημειώνεται ότι ο Ζόραν Ζάεφ δεν θα παρευρεθεί τελικώς στην 4η Ευρωαραβική Σύνοδο στην Αθήνα. Αν και αρχικά ήταν ανάμεσα στους ομιλητές της Συνόδου και μάλιστα στο ίδιο πάνελ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και τη συνεργασία με τις αραβικές χώρες, οι πολιτικές εξελίξεις που έφερε το γαλλικό «non» στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και η απόφαση για πρόωρες εκλογές τον Απρίλιο του 2020 ανέβαλαν το ταξίδι του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας. Ο πρωθυπουργός θα δει σήμερα Τρίτη τον Αλβανό ομόλογό του Έντι Ράμα.

After #France’s veto against EU accession talks with #northmacedonia and #albania the PM @Zoran_Zaev

on @euronews.tv and Global Conversation about #prespaagreement, elections, #westernbalkans and risks. Full itw on air on Wednesday / @Efkouts pic.twitter.com/XqBCHsei8N