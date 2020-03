Για εκστρατεία παραπληροφόρησης από τις τουρκικές αρχές κάνει λόγο με ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter το , ενώ σημειώνει τα στοιχεία που έχουν καταγράψει οι ελληνικές αρχές στον Έβρο.

Disinformation campaign by Turkish authorities continues. The reality: 10,000 people were prevented from entering Greek territory (all along Evros) from yesterday morning to this morning. 73 -unrelated to #Idlib- persons illegally crossed, were arrested & accordingly prosecuted https://t.co/bqN2V6CLDM