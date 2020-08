Είναι τουλάχιστον παράδοξο, αν όχι αστείο, να υποδεικνύει η Τουρκία στην Ελλάδα την ανάγκη σεβασμού μειονοτικών δικαιωμάτων, τονίζει το υπουργείο Εξωτερικών σε δηκτική ανακοίνωσή του «σχετικά με τη σημερινή τοποθέτηση του τουρκικού ΥΠΕΞ περί σχολείων μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η ιστορία θα παραμείνει για πάντα ο πλέον αντικειμενικός μάρτυρας για τον συστηματικό τρόπο εξάλειψης από την Τουρκία όλων των μειονοτήτων στην επικράτειά της κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα.

Όσον αφορά τις εκπαιδευτικές επιλογές της ελληνικής πολιτείας, το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι αυτές γίνονται ισότιμα και χωρίς διακρίσεις για όλους τους Έλληνες πολίτες, πάντοτε με αποκλειστικό γνώμονα την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και το συμφέρον των μαθητών. Ειδικότερα για τη μουσουλμανική μειονότητα, σημειώνει ότι στην περιοχή λειτουργούν 115 μειονοτικά δημοτικά σχολεία, εντός των οποίων η παρεχόμενη διδασκαλία διασφαλίζει στο ακέραιο όλα τα δικαιώματα των μαθητών και προσθέτει καταληκτικά: «Παρεμπιπτόντως, στην Κωνσταντινούπολη το 1955 υπήρχαν 54 ελληνικά δημοτικά σχολεία, ενώ σήμερα μόνο 3. Γνωρίζει άραγε η τουρκική ηγεσία γιατί;».

We ask Greece to cease its systematic policy, which is not compatible with the Lausanne Peace Treaty, hindering the education of the children of the Minority, and reopen the schools it has closed. https://t.co/gSW6mLDyzY