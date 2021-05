Οι εντάσεις στα σύνορα της Αρμενίας είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, επισημαίνει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter. Σε αυτό το πλαίσιο, διαμηνύει πως η εδαφική ακεραιότητα της Αρμενίας πρέπει να είναι σεβαστή.

Περαιτέρω, το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει πως είναι απαραίτητο να αποφευχθούν κάθε μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την περιφερειακή ειρήνη και τη σταθερότητα.

Tensions along #Armenia's border are of particular concern. Armenia’s territorial integrity has to be respected. It is essential to avoid any unilateral actions that could undermine regional peace and stability