Την άμεση αντίδραση του αντιπροέδρου της Κομισιόν, Μαργαρίτη Σχοινά, προκάλεσε η ανάρτηση στο twitter του υπεύθυνου επικοινωνίας του Ερντογάν, Φαχρετίν Αλτούν, ο οποίος κατηγορεί την Ευρώπη για μη σεβασμό των Ευρωπαίων ηγετών στους Μουσουλμάνους στον τρόπο ζωής τους.

Όπως έγραψε ο συνεργάτης του Τούρκου προέδρου στο twitter «ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες σήμερα δεν στοχεύουν μόνο τους Μουσουλμάνους. Επιτίθενται στις ιερές αξίες μας, στη γραφή μας, στον προφήτη μας και στους πολιτικούς ηγέτες μας - τον τρόπο ζωής μας» για να εισπράξει την απάντηση του Μαργαρίτη Σχοινάς .

«Συγγνώμη που θα σας απογοητεύσω, αλλά αυτός είναι ο τρόπος ζωής μας, όπως ορίζεται από τη Συνθήκη μας. Ο Ευρωπαϊκός Τρόπος Ζωής» έγραψε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραθέτοντας και την διάταξη της συνθήκης της ΕΕ για τις βασικές αξίες που διέπουν τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής.

Sorry to disappoint you but this is our way of life as defined in our Treaty. The European Way of Life. https://t.co/5V8wVqnWGZ pic.twitter.com/peKQi0ovW7