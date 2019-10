Την ικανοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης για την εξαίρεση του ελαιολάδου και των βρώσιμων ελιών από την επιβολή δασμών που επιβλήθηκαν σε ευρωπαϊκά προϊόντα από τις ΗΠΑ, εξέφρασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης στον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Ο κ. Βορίδης επεσήμανε επίσης, ότι τα επεξεργασμένα ροδάκινα έχουν ήδη παραχθεί και οι εταιρείες παραγωγής θα υποστούν σημαντική ζημία σε περίπτωση μη αναστολής επιβολής των δασμών.

Great to follow up on the recent US-Greece Strategic Dialogue with Minister @MakisVoridis to discuss trade and investment opportunities, possibilities for expanded access to the U.S. market, and positive results from the U.S. decision not to apply tariffs to Greek olive oil. pic.twitter.com/8SJ8mKS8P6