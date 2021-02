Στις "βαθιές πληγές" που έχει να αντιμετωπίσει αυτήν την περίοδο ο χώρος του πολιτισμού αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας κατά την παρέμβασή του σε σημερινή διαδικτυακή συζήτηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με θέμα «Οι ηθοποιοί στον καιρό του Covid-19 και του #metoo». Αναφερομένος αρχικά στην πανδημία, ο Αλ. Τσίπρας έκανε λόγο για "μεγάλη πληγή" καθώς έχει επηρεάσει χιλιάδες εργαζόμενους. Όπως είπε χαρακτηριστικά, "ο χώρος της τέχνης και του πολιτισμού έχει πληγεί πολύ βαθιά, ήταν ο πρώτος που έκλεισε και θα ανοίξει τελευταίος", κάτι που επηρεάζει το "3% των εργαζομένων", όχι μόνο ηθοποιούς αλλά και εργαζόμενους πίσω από τα φώτα και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συνομιλώντας με ανθρώπους του χώρου, υπενθύμισε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση βρέθηκε δίπλα τους στις πρόσφατες κινητοποιήσεις, ενώ ζήτησε επανειλλημένα την ενίσχυση των ανθρώπων του πολιτισμού με εισόδημα έκτακτης ανάγκης σε όλους τους εργαζόμενους και κυρίως τους εποχιακούς, κάτι που δεν υιοθετήθηκε απο την κυβέρνηση. Ωστόσο, αναφέρθηκε στο επίδομα 534 ευρώ που δίνεται από το Νοέμβρη ως μια "σημαντική κατάκτηση" που όμως "δεν καλύπτει αυτούς που έχουν χάσει το εισόδημά τους από τον περασμένο Φεβρουάριο". Εξάλλου, ο Αλ. Τσίπρας τόνισε ότι η ανυπαρξία τέχνης και πολιτισμού δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους που βιοπορίζονται από αυτόν το χώρο αλλά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, μιλώντας για "δημόσιο αγαθό" που αποτελεί το "στήριγμα για όλους αυτούς που το χρειάζονται σε μια περίοδο κλειστή και στενόχωρη".

Όσον αφορά το ζήτημα του ελληνικού "metoo", ο Αλ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα "ουσιαστικό κίνημα", ένα "ξέσπασμα" που έχει ιδιαίτερη αναφορά στο χώρο του θεάτρου. Ωστόσο, σημείωσε ότι "δεν αφορά αποκλειστικά τον κόσμο του θεάτρου, αλλά το σύνολο της κοινωνικής ζωής", ενώ επισήμανε ότι η πρώτη λέξη που του έρχεται στο μυαλό είναι η "ευγνωμοσύνη" εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μέσα από τις καταγγελίες των θυμάτων "θα γίνουμε καλύτεροι" και "ο χώρος του θεάτρου θα γίνει καλύτερος". Μετά την αρχική παρέμβαση του Αλ. Τσίπρα, ακολούθησε διάλογος με ηθοποιούς και ανθρώπους του χώρου, όπως ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος μίλησε με τη θεσμική του ιδιότητα ως προέδρου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών για τα προβλήματα του κλάδου αλλά και για την επικαιρότητα των καταγγελιών, η Μαριάννα Τουμασάτου, ο Γιάννης Στάνκογλου, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Τάνια Τσανακλίδου, ο Αιμίλιος Χειλάκης, η Κλέλια Ρενέση, η Μαρία Κανελλοπούλου, η Γιώτα Αργυροπούλου και ο Όμηρος Πουλάκης.

Συμμετοχή στη διαδικτυακή συζήτηση του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία με θέμα «Οι ηθοποιοί στον καιρό του covid-19 και του #metoo».https://t.co/nmXSRCeuE2 — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) February 18, 2021

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου με τους καλλιτέχνες, ο Αλ. Τσίπρας σχολίασε το ζήτημα της απουσίας συλλογικών συμβάσεων στο χώρο που τέθηκε από τους ίδιους, εκφράζοντας το φόβο ότι "η κατάσταση θα επιδεινωθεί" μετά την πανδημία, καθώς, όπως είπε "δεν υπάρχει ισχυρή δημόσια χρηματοδότηση" και οι θεατρικές επιχειρήσεις θα είναι "αναγκασμένες να ανοίγουν και να κλείνουν". "Όχι μόνο συλλογικές συμβάσεις δε θα υπάρχουν, ούτε καν αξιοπρεπείς μισθοί", υπογράμμισε, ενώ σχολιάζοντας αναφορά σε ανυπαρξία αρμόδιων οργάνων για καταγγελίες, σημείωσε ότι η αρμόδια αρχή είναι η επιθεώρηση εργασίας, που όμως είναι "υποστελεχωμένη" και "δεν ασχολείται με το αν τηρούνται οι κανόνες", κάτι που αφορά το σύνολο των εργασιακών σχέσεων "από τη βιομηχανία μέχρι το θέατρο". "Μην παραβλέπουμε το γεγονός ότι η καταγγελία έχει όριο το φόβο του εργαζόμενου να χάσει το εισόδημά του", τόνισε ο Αλ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι "για την επόμενη μέρα πρέπει να σκεφτούμε ‘out of the box'" και μιλώντας για ένα "new deal δημόσιων δαπανών με σχέδιο και αξιοκρατία".

Συνεχίζοντας το διάλογο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θέλησε να σχολιάσει την παρέμβαση της Τ. Τσανακλίδου, η οποία αναφέρθηκε στην υπουργό Πολιτισμού, Λένα Μενδώνη, επιρρίπτοντάς της ευθύνες για την "συγκάλυψη" των καταγγελιών κατά του πρώην επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρη Λιγνάδη και ζητώντας την παραίτησή της. "Η συγκάλυψη είναι μεγάλυτερο έγκλημα και από τα εγκλήματα που επιχειρούν να συγκαλύψουν", είπε χαρακτηριστικά ο Αλ. Τσίπρας, τονίζοντας ότι ο ίδιος ο κ. Λιγνάδης, "όπως κάθε άνθρωπος που καταγγέλλεται έχει δικαιώμα να κριθεί από τη δικαιοσύνη". Ωστόσο, χαρακτήρισε "απαράδεκτο" αυτό που γίνεται, κάνοντας λόγο για μια "προσπάθεια να το ξεπεράσουμε".

Όπως είπε, η κυβέρνηση σχολίασε ότι "παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους", αλλά "δεν είναι προσωπικοί λόγοι όταν αφορούν αποπλάνηση, βιασμό, παιδοφιλία". Παράλληλα, ο Αλ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι η κ. Μενδώνη "άδειασε" των πρωθυπουργό, όταν είπε ότι γνώρισε τον κ. Λιγνάδη "τρεις μέρες πριν", φορτώνοντας τις "ευθύνες" στον κ. Μητσοτάκη. "Την ηθική και πολιτική ευθύνη της όποιας συγκάλυψης την έχει ο επιτελάρχης του επιτελικού κράτους και όχι η κ. Μενδώνη", δήλωσε ο Αλ. Τσίπρας, ενώ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι "επί 20 μέρες δε βγαίνει ο ίδιος, ως πρώτος πολίτης" να πει ότι θα "κριθεί από τη δικαιοσύνη" και να "ενθαρρύνει" όσους έχουν πέσει θύματα, να πάνε στη δικαιοσύνη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέφερε επίσης ότι "υπάρχουν σοβαρότατες καταγγελίες" πως "δημοσιογράφοι, νέοι άνθρωποι, δικηγόροι" δέχονται "απειλητικά τηλεφωνήματα" προκειμένου να μη μιλήσουν. "Όσο ψηλά κι αν βρίσκονται αυτοί που έχουν κακοποιήσει πρέπει να δικαστούν και αν είναι ένοχοι να καταδικαστούν, αν είναι αθώοι να ζητήσουμε συγγνώμη. Δεν μπορεί να είμαστε ανεκτικοί σε τέτοιου είδους φαινόμενα", κατέληξε.

Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Αλ. Τσίπρας αναφέρθηκε στο "κρίσιμο θέμα"της "ευθύνης", σημειώνοντας ότι υπάρχει "ευθύνη ατομική, συλλογική και πολιτική" και ότι έχουμε όλοι μας την ευθύνη "να δούμε όλες τις μορφές βίας, εργασιακής, σεξουαλικής, έμφυλης, ενδοοικογενειακής". "Να είμαστε αμείλικτοι απέναντι στην κακοποίηση, την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, από κάθε εξουσία, την εξουσία του καλλιτεχνικού διευθυντή, του εργοδότη, την εξουσία φύλου", υπογράμμισε. Κλείνοντας, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για "έλλειμμα ενσυναίσθησης", τονίζοντας ότι είναι "σημαντικό να καταλάβουν τί περνάει ο κόσμος της τέχνης", ενώ έκανε λόγο και για την "ασθένεια της αλαζονείας", κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι έχει την "αίσθηση" ότι μπορεί "να διαμορφώνει, να θέτει την ατζέντα σε τηλεοπτικούς σταθμούς". Συνοψίζοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι μια "διαδικασία κάθαρσης" για το θέατρο απ' όπου θα βγει "ακόμα πιο λαμπερό".

Από το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετείχαν στη συζήτηση και οι τομεάρχες Πολιτισμού, Σία Αναγνωστοπούλου και Πάνος Σκουρολιάκος και η βουλευτής 'Αννα Βαγενά, ενώ την εκδήλωση συντόνισαν οι 'Αννα Ελεφάντη και Μάριος Αθανασίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ