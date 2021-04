Μια πιο ειλικρινή και εποικοδομητική συμπεριφορά δήλωσε ότι αναμένει από την Ελλάδα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε tweet του μετά τις επεισοδιακές κοινές δηλώσεις του με τον του Νίκο Δένδια.

Ο Τσαβούσογλου αναφέρει ότι συμφώνησε με τον Έλληνα ομόλογό του για τη διατήρηση του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, ενώ συζήτησαν για εκκρεμή ζητήματα, προβλήματα μειονοτήτων, τη μάχη κατά της τρομοκρατίας, την μετανάστευση και περιφερειακά θέματα.



Agreed w/FM @NikosDendias of #Greece to maintain dialogue.

-Discussed outstanding issues, problems of our minority, fight against terrorism, migration and regional issues.

-Expecting more sincere and constructive attitude from Greece. pic.twitter.com/TBVALOOzo3