«Η περιοχή μας δεν θα επιστρέψει στον 19ο αιώνα. Θα πορευθεί στον 21ο επί τη βάσει των κοινών κατανοήσεων» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Δένδιας μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών.

«Η ανάληψη πρωτοβουλιών συνεργασίας αντίδοτο στις αναθεωρητικές τάσεις της Άγκυρας» επισήμανε.

Οι στενές σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ αποτελούν «εγγύηση για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή που μαστίζεται από κρίσεις και επικίνδυνους αναθεωρητισμούς», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τους ομολόγους του, της Κύπρου Νίκο Χριστουδουλίδη και του Ισραήλ Γκάμπι Ασκενάζι.



«Δημιουργούμε μια νέα γεωγραφία κατανοήσεων που διαπερνά τα παλιά στερεότυπα, που ανασχηματίζει τον χάρτη της περιοχής μας», επεσήμανε ο κ. Δένδιας και τόνισε πως το τριμερές σχήμα συνδέεται με κοινές αξίες, κοινούς δεσμούς φιλίας, αλλά και κοινές προκλήσεις και υποστηρίζεται σθεναρά και από την ΕΕ και από τις ΗΠΑ, καθώς στηρίζεται στη διεθνή νομιμότητα.



«Η στρατηγική σχέση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ είναι υποσχόμενη, αλλά δε στρέφεται κατά οιουδήποτε. Αντίθετα είναι ανοιχτή πρόσκληση σε όλους, μηδενός εξαιρουμένου, υπό μια βασική προϋπόθεση, το κοινό αυτονόητο: ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και ο σεβασμός των σχέσεων καλής γειτονίας», ανέφερε.



«Δυστυχώς η συνάντηση μας γίνεται υπό το βάρος νέων παρανόμων ενεργειών από την πλευρά της Τουρκίας», ανέφερε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών. «Μέσα σε λίγες μόνο μέρες η Τουρκία, εκ νέου με τις ενέργειές της προσπαθεί να δυναμιτίσει οποιαδήποτε προοπτική εποικοδομητικού διαλόγου, δεσμεύοντας παράνομα περιοχές εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας για παράνομες σεισμικές έρευνες ή προκαλώντας με την παράνομη επίσκεψη του Τούρκου αντιπροέδρου στα κατεχόμενα Βαρώσια».



Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε πως οι εξελίξεις αυτές βρέθηκαν στο επίκεντρο των επαφών του χθες και σήμερα, με κοινό παρανομαστή να αποτελεί το «πώς θα αναζητηθούν τρόποι ανάσχεσης της επιθετικότητας και του αποσταθεροποιητικού ρόλου της Τουρκίας, πάντα όμως στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας».



«Τονίσαμε από κοινού ότι το αντίδοτο στις αναθεωρητικές βλέψεις και στην προσπάθεια επιβολής των θέσεων της Τουρκίας δια της βίας είναι η ανάπτυξη της πολυμερούς συνεργασίας, προς όφελος του συνόλου των χωρών της περιοχής», σημείωσε.



#PartnersForOurFuture

🇬🇷🇮🇱🇨🇾 FM's will discuss promotion of regional peace, stability, prosperity & bridges of cooperation, challenges of COVID-19 and strengthening cooperation focusing on strategic energy projects, mutual assistance in times of emergency, health & much more. pic.twitter.com/t9beBEUy56