Στον αέρα βρίσκεται η έναρξη των διερευνητικών επαφών, μετά τη νέα προκλητική ενέργεια που προχώρησε χθες το βράδυ η Τουρκία εκδίδοντας νέα Navtex για έρευνες απο το Ορούτς Ρέις στην Ανατολική Μεσόγειο, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, νότια του Καστελόριζου.

Μάλιστα, η κίνηση αυτή έρχεται τέσσερις μέρες μετά τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών, Νίκου Δένδια και Μεβλούτ Τσαβούσογλου και λίγες μόλις ώρες πριν το Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικων στο Λουξεμβούργο, όπου Ελλάδα και Κύπρος θα θέσουν και το θέμα των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας στα Βαρώσια, μετά το άνοιγμα του παραλιακού μετώπου. Η κίνηση αυτή των Τούρκων τορπιλίζει τις διερευνητικές επαφές που θα ξεκινούσαν τις επόμενες μέρες, καθώς η ελληνική πλευρά δια στόματος του Νίκου Δένδια έχει κάνει σαφές ότι περιμένει «σήμα» από την Άγκυρα για την έναρκη των συζητήσεων με μοναδικό θέμα την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών.

Μάλιστα, η ναυτική οδηγία για την επιστροφή του τουρκικού σκάφους στην ελληνική υφαλοκρηπίδα εκπέμπεται δύο εικοσιτετράωρα μετά την πραγματοποίηση της νέας γερμανικής διαμεσολάβησης, με το ταξίδι του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών, Χάικο Μάας στημ Άγκυρα.

Σύμφωνα με τη Navtex, οι έρευνες του τουρκικού σεισμογραφικού Ορούτς Ρέις εκκινούν από σήμερα στις 09:00 το πρωί και θα διαρκέσουν έως κι ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα της 22ας Οκτωβρίου, στην περιοχή νότια του Καστελόριζου και συγκεκριμένα στα 7,5 χιλιομετρα απο την Μεγίστη.

Μέχρι στιγμή πάντως το τουρκικό ερευνητικό βρίσκεται κοντά στο αγκυροβόλιο της Αττάλειας και σύμφωνα με την καταγραφή του σήματος του έχει ταχύτητα 6,5 κόμβων.

Ανασλυτικά, η νέα Navtex για το Ορούτς Ρέις:



TURNHOS N/W : 1262/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-10-2020 23:33)



TURNHOS N/W : 1262/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 120600Z OCT 20 TO 222059Z OCT 20 IN AREA BOUNDED BY;

35 34.82 N - 028 00.13 E

35 34.83 N - 028 28.78 E

35 36.77 N - 028 28.77 E

35 59.87 N - 029 22.85 E

35 59.87 N - 029 34.20 E

35 59.92 N - 029 59.75 E

35 42.52 N - 030 04.35 E

34 49.53 N - 028 00.07 E

35 09.32 N - 028 00.05 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 222059Z OCT 20.

Πηγή: skai.gr