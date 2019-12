Με την νεότερη πρωθυπουργό του κόσμου, την Φινλανδή Σάνα Μαρίν, συναντήθηκε και φωτογραφήθηκε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά, στο περιθώριο της προπαρασκευαστικής Συνόδου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στις Βρυξέλλες. Η φωτογραφία με τις δυο πολιτικούς να ποζάρουν γελαστές, «ανέβηκε» στον λογαριασμό του ΚΙΝΑΛ στο Twitter.

Η κ. Γεννηματά είχε χαιρετίσει θερμά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από την Σάνα Μαρίν, αναφέροντας ότι δεν είναι μόνο ότι είναι νέα και γυναίκα, αλλά ότι είναι σοσιαλδημοκράτισσα και «θα ηγηθεί ενός προοδευτικού κυβερνητικού συνασπισμού πέντε κομμάτων».

A round of applause for @MarinSanna 🇫🇮, the world's youngest Prime Minister. Welcome! #PESLeaders #EUCO pic.twitter.com/2IJbYvhTCU