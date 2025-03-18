Το PKK ζητά την αποφυλάκιση του Αμπντουλάχ Οτσαλάν

Το PKK ζητά την απελευθέρωση του Οτσαλάν, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Στην Τουρκία συζητούν την επόμενη μέρη του κουρδικού. Το PKK διεκδικεί και αλλαγές στη νομοθεσία.

«Αν πάρουμε και F-16 και F-35 τότε θα έχουμε την τρίτη ισχυρότερη αεροπορία στον κόσμο»

Πανηγύρια στην Τουρκία από την επικοινωνία Τραμπ - Ερντογάν και τις ελπίδες για τα F-35.

Τηλεοπτικό δίκτυο HABER GLOBAL: «Μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούν να υπάρχουν εξελίξεις στο ζήτημα των F-35. Τα αεροσκάφη αυτά τα είχαμε πληρώσει και τώρα θα μπορούν να υπάρχουν εξελίξεις και ήδη συζητείται πως η Τουρκία μπορεί να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35.

» Στην αρχή υπήρχε η κρίση με τα αεροσκάφη Eurofighter. To εμπόδιο αυτό ξεπεράστηκε μετά από τη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον καγκελάριο της Γερμανίας Όλαφ Σολτς. Αργότερα ήρθε και η υποστήριξη της Μεγάλης Βρετανίας για 40 μαχητικά. Αμέσως μετά ξεκίνησαν νέες προσπάθειες και ο πρόεδρος Ερντογάν συνομίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ερντογάν ζήτησε την επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 και να ολοκληρωθεί η συμφωνία για τα F-16. Tα εμπόδια για τα F-16 έφυγαν στην εποχή Μπάιντεν με την άρση των εμποδίων από το Κογκρέσο και τώρα το ζήτημα παρακολουθείται. Αν αρθούν τα εμπόδια για τα F-35 τα οποία είναι τα πιο εξελιγμένα αεροσκάφη του κόσμου τότε η Τουρκία θα έχει την τρίτη ισχυρότερη αεροπορία στον κόσμο».

