Η επιθεώρηση της κατάστασης στα ελληνοτουρκικά σύνορα από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ηγεσία της ΕΕ ξεκίνησε από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης όπου επιβιβάστηκαν στο Σινούκ.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ που βρισκόταν μαζί τους εξήγησε ακριβώς τι συνέβη στο έδαφος, πως γινόταν μεθοδικά οι επιθέσεις, ποιοι καθοδηγούσαν τους μετανάστες - πρόσφυγες, ενώ τους έδειξαν και τουρκικά δακρυγόνα που υπήρχαν στην περιοχή.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ήταν εκείνη που έκανε τις περισσότερες ερωτήσεις ενώ υπήρχε διάλογος με τον κορεάτη πρωθυπουργό πρωθυπουργό, Αντρέι Πλένκοβιτς και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητάει την υποστήριξη της ΕΕ.

«Η ΕΕ και η Ελλάδα δεν αποδέχονται αυτή την κατάσταση», πρόσθεσε ο Έλληνας πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στα περιστατικά που αποδεικνύουν την βοήθεια της Τουρκίας προς τους χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται στα σύνορα. Ανέφερε χαρακτηριστικά τις δηλώσεις Ερντογάν για το άνοιγμα των συνόρων, τις δωρεάν μετακινήσεις μεταναστών με λεωφορεία, τις δηλώσεις δουλεμπόρων για δήθεν ανοιχτά σύνορα αλλά και τις μαρτυρίες όσων έφτασαν στον Έβρο.

Σε κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli και τον Πρωθυπουργό της Κροατίας Andrej Plenković, στις Καστανιές Έβρου ο πρώτος τόνισε ότι η Τουρκία, κάνει πράξη την ομολογημένη απειλή της να στείλει δεκάδες χιλιάδες κατατρεγμένους στην Ελλάδα ζητώντας ανταλλάγματα και παραβιάζοντας κατάφωρα την Κοινή δήλωση με την ΕΕ.

«Είναι υποχρέωσή μου να περιφρουρήσω την ακεραιότητα της χώρας μου και αυτό θα κάνω. Γνώμονάς μας η ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης», διεμήνυσε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι η ελληνική κυβέρνηση κινείται στο πλαίσιο του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου καθώς όλα όσα συμβαίνουν στα ελληνικά σύνορα «αποτελούν διεθνές πολιτικό ζήτημα πρώτου μεγέθους».

«Η Ελλάδα έδειξε ότι μπορεί να υπερασπιστεί τα δικαιώματα της με όπλο τη νομιμότητα και την αποφασιστικότητά της. Οι απειλές του κ. Ερντογάν δεν πέρασαν», σημείωσε.

Πρόεδρος Κομισιόν: 700 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα και επιχειρησιακή υποστήριξη

«Οι ελληνικές ανησυχίες είναι δικές μας ανησυχίες, τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Δηλώνουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς την Ελλάδα» τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τόνισε ότι η ΕΕ δεσμεύεται να κινητοποιήσει όλη την απαραίτητη επιχειρησιακή υποστήριξη στις ελληνικές αρχές.

Όπως είπε, η Frontex ετοιμάζεται να αναπτύξει ομάδα ταχείας παρέμβασης με τη συμμετοχή επτά σκαφών, δυο ελικοπτέρων ενός αεροσκάφους, δυο οχημάτων με κάμερες και 100 συνοριοφυλάκων πλέον των 530 που ήδη βρίσκονται στα χερσαία και τα θαλάσσια συνορα της Ελλάδας.

«Μπορούμε να παράσχουμε οικονομική στήριξη 700 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα, με τα 350 εκατ. που είναι διαθέσιμα άμεσα και επιπλέον 350 εκατ. ευρώ τα οποία μπορούν να ζητηθούν στο πλαίσιο ενός τροποποιητικού προϋπολογισμού», ανακοίνωσε.

Σάρλ Μισέλ: Τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαΪκά - Σημαντικό αυτό που κάνετε

Ο Σαρλ Μισέλ πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τόνισε ότι είναι σημαντικό σε τέτοιες καταστάσεις «να μην βρισκόμαστε στις Βρυξέλλες αλλά στο πεδίο και να έχουνε την καλύτερη δυνατή αντίληψη του τι γίνεται στα σύνορα με την Τουρκία».

Εξέφρασε τη στήριξη της ΕΕ στις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης και την φύλαξη των συνόρων με ομάδες ασφαλείας τις τελευταίες ημέρες.

«Τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα και αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και είναι κρισιμης σημασίας για το μέλλον της ΕΕ», τόνισε χαρακτηριστικά.

The Greek borders are our European borders.



Our presence sends a strong message.



We trust the Greek government of @PrimeMinisterGR.



Even if the task is very difficult it’s important as Europeans to protect our borders and show respect for international law and human rights. pic.twitter.com/ZMglftFSHv