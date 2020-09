Χαμηλές προσδοκίες για τον διάλογο που επιχειρεί να προωθήσει ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, σχετικά με τη συγκρότηση «μηχανισμού στρατιωτικής αποτροπής σύγκρουσης» ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, διατηρεί η Αθήνα.



Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, ο Γενς Στόλτενμπεργκ κάλεσε στο γραφείο του τους στρατιωτικούς αντιπροσώπους Ελλάδας και Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, όπου σε μια συνάντηση πέντε λεπτών τούς έδωσε ένα μονοσέλιδο έγγραφο με τις σκέψεις του. Ακολουθώντας την υπηρεσιακή οδό, από τη μόνιμη αντιπροσωπεία στο ΝΑΤΟ, το έγγραφο Στόλτενμπεργκ μεταβιβάστηκε στο ΥΠΕΞ και στο υπ. Εθν. Αμυνας.



Επειτα από διαβουλεύσεις, οι αρμόδιες αρχές στην Αθήνα αποφάσισαν να απαντήσουν ότι η πρόταση διαλόγου γίνεται επί της αρχής αποδεκτή, ωστόσο προηγείται η αποχώρηση του «Ορούτς Ρέις» από την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Εως τότε δεν μπορεί να γίνει τεχνικός διάλογος. Ο κ. Στόλτενμπεργκ έχει ζητήσει να συνομιλήσει επ’ αυτού και με τον Ν. Δένδια.

Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, αρχικές συζητήσεις γι’ αυτό το θέμα είχαν γίνει και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο κ. Στόλτενμπεργκ βρέθηκε στο Βερολίνο, όπου πέρα από τον Ν. Παναγιωτόπουλο συναντήθηκε και με την Ανεγκρέτ Κραμπ-Κάρενμπαουερ.



Το ζήτημα ήλθε στην επιφάνεια την Πέμπτη αργά το απόγευμα, όταν στην ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ αναρτήθηκε δήλωση του κ. Στόλτενμπεργκ, ο οποίος ενημέρωνε πως ύστερα από επικοινωνία του με τους ηγέτες Ελλάδας και Τουρκίας, «οι δύο σύμμαχοι συμφώνησαν να ξεκινήσουν τεχνικές συζητήσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για να συσταθεί ένας μηχανισμός στρατιωτικής αποτροπής σύγκρουσης ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι περιστατικών και ατυχημάτων στην Ανατ. Μεσόγειο».



Η αρχική αντίδραση της Αθήνας ήλθε μέσω διπλωματικών πηγών που διέψευδαν «τεχνικές συνομιλίες», ωστόσο σημείωναν ότι η Αθήνα «συγκρατεί» την πρόθεση Στόλτενμπεργκ να εργαστεί για να θεσπίσει μηχανισμούς αποκλιμάκωσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Οι διπλωματικές πηγές των Αθηνών επανήλθαν, προσθέτοντας ότι «η μονομερής εγχείριση εγγράφου με την παράκληση για σχόλια εντός μιας εβδομάδας σε καμία περίπτωση δεν συνιστά έναρξη διαλόγου».



Η Άγκυρα στήριξε πάντως την ανακοίνωση του ΓΓ του ΝΑΤΟ πως Ελλάδα και Τουρκία είναι έτοιμες για την έναρξη τεχνικού διαλόγου στο πλαίσιο της Συμμαχίας.

