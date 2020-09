Ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, τον οποίο ενημέρωσε για το ταξίδι του στη Λέσβο, ενώ συζήτησαν και για το Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Όπως ανέφερε σε «τουίτ» του ο κ. Σχοινάς «είμαι χαρούμενος που συναντώ τον Σαρλ Μισέλ (στην περίφημη ταράτσα των συμφωνιών) για να τον ενημερώσω για το ταξίδι μου στη Λέσβο και για να συζητήσουμε για το Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο καθώς και για άλλα θέματα του χαρτοφυλακίου. Είναι ώρα για μια κοινή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική».

Glad to have been able to meet @CharlesMichel (on the notorious deal-making terrace...) to debrief him on my trip to #Lesvos and discuss the New Pact on #Migration and Asylum as well as other portfolio issues. Time to rally around a common #MigrationEU policy. pic.twitter.com/UYrMfziNEe