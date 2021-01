Νέο «χτύπημα» στα... ελληνικά από τον Μάικ Πομπέο, ο οποίος μετά τις πρωτοχρονιάτικες ευχές με εικόνες από τον Παρθενώνα, έστειλε μέσω twitter, αποχαιρετιστήριες ευχές στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τη συζυγό του, Μαρέβα τονίζοντας τη στενή σχέση των ΗΠΑ και της Ελλάδας.

Ο απερχόμενος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, συνόδευσε τα θερμά λόγια του με εικόνες από την πρόσφατη επίσκεψή του στο πατρικό σπίτι του πρωθυπουργού στα Χανιά.

Μάλιστα,δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον ομόλογό του, Νίκο Δένδια σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό επαγγελματία.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Μάικ Πομπέο:

«Η περιήγηση στην Κρήτη, την πατρίδα σας, ήταν αξιομνημόνευτη. Η δουλειά που κάνουν μαζί ΗΠΑ και Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο και αλλού διασφαλίζει την ελευθερία της Αμερικής, δίπλα στον ελληνικό λαό. Ευχές σε εσένα και τη Μαράεβα Κυριάκο Μητσοτάκη. Και στον ομόλογό μου, υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, έναν εξαιρετικό επαγγελματία.



The tour of Crete, your home, was memorable. The work that the U.S. & Greece do together in the Eastern Med and elsewhere secures America’s freedom alongside that of the Greek people. Blessings to you and Maraeva @kmitsotakis. And my counterpart, FM Dendias, is a spectacular pro. pic.twitter.com/ugfkw1RXd8