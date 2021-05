Τηλεφωνική συνομιλία με τον ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα του Κοσόβου Μίροσλαβ Λάιτσακ είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησής τους.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών στο twitter.

I spoke by phone to #EU Special Representative @MiroslavLajcak. We discussed developments in #WesternBalkans, following up on our recent meeting. pic.twitter.com/ud0IjCSWXg