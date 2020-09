Την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο συζήτησαν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι σε επικοινωνία που είχαν.

Όπως έγραψε ο Σαρλ Μισέλ στον λογαριασμό του στο τουίτερ «μίλησα με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο διάλογος και η συνεργασία είναι κλειδιά για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή».

I spoke with President @AlsisiOfficial of Egypt about the situation in Eastern Mediterranean.



Dialogue and cooperation are key for regional stability and security.