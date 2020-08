Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (Gymnich) που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Βερολίνο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

I spoke by phone to #EU #HRVP @JosepBorrellF. Developments in #EasternMediterranean in focus. pic.twitter.com/M2cSQbCW8y