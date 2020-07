Η Αθήνα τις διπλωματικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση και αποτροπή της τουρκικής προκλητικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε τη Δευτέρα τηλεφωνική επικοινωνία με τον ύπατο εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας, Ζοζέπ Μπορέλ.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας τους, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter, βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και ευρωπαϊκά θέματα.

Αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε νωρίτερα ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών μετά τη συνάντησή του με τη Βουλγάρα ομόλογό του στην Αθήνα. Όπως διεμήνυσε ο κ. Δένδιας, η χώρα μας δεν πρόκειται να ανεχθεί τετελεσμένα όσον αφορά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.



