Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ειδικό εκπρόσωπο της ΕΕ Μίροσλαβ Λάιτζακ είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

«Συζητήσαμε για τις πρόσφατες εξελίξεις στα Δυτικά Βαλκάνια» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

