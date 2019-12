Εφόλης της ύλης κριτική στην κυβέρνηση για την διαχείριση των ελληνοτουρκικών, ασκεί με διαρροή της η Κουμουνδούρου, καταλογίζοντας «αδράνεια και πολιτική κατευνασμού», ενώ για την συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Ταγίπ Ερντογάν λέει ότι «έδειξε αιφνιδιασμό και έλλειψη σοβαρότητας».

Η Κουμουνδούρου θεωρεί ότι «η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο επιβεβαίωσε την σοβαρή ένταση που διάγουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη σημαντική απόσταση ανάμεσα στις δυο πλευρές». Θεωρεί ότι ορθώς έγινε η συνάντηση, καθώς οι δίαυλοι επικοινωνίας πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί. Αφού σημειώσει ότι αναμένει ολοκληρωμένη ενημέρωση κατά τη συνάντηση στο Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, υποστηρίζει ότι «η διαπίστωση του πρωθυπουργού στη δήλωσή του μετά τη συνάντηση ότι η βελτίωση των σχέσεων μπορεί να βασίζεται ισότιμα στην "καλή διάθεση" των δυο πλευρών, είναι επιεικώς ατυχής, ιδίως όταν η μια πλευρά παραβιάζει συστηματικά το Διεθνές Δίκαιο και η άλλη ζητά την εφαρμογή του».

Αναφέρεται στα όσα συνέβησαν πριν την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν λέγοντας ότι «δυστυχώς τα μηνύματα που εξέπεμψε η ελληνική κυβέρνηση προδίδουν αιφνιδιασμό και πρωτοφανή έλλειψη σοβαρότητας. Η ασυνεννοησία στο θέμα των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης την προηγούμενη της συνάντησης ήταν απαράδεκτη. Όπως επίσης απαράδεκτη είναι η σημερινή δήλωση του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας ότι συμφωνήθηκε με τον Πρόεδρο Ερντογάν πως "το πρόβλημα δεν είναι φοβερό" όσον άφορα τη δημοσιοποίηση της παράνομης συμφωνίας, καθώς αυτή θα περάσει από την τουρκική Βουλή άμεσα. Αν "δεν είναι φοβερό", τότε γιατί η κυβέρνηση έκανε πριν λίγες μέρες σημαία την απέλαση του Λίβυου πρέσβη για το ίδιο ακριβώς θέμα;».

Οι ίδιες πηγές εκφράζουν την ανησυχία τους για «το ανησυχητικό γεγονός ότι λίγες ώρες πριν την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, η Τουρκία ανακοίνωσε γεωτρήσεις στην δήθεν "περιοχή θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας και σε άλλες περιοχές". Η περαιτέρω επέκταση παράνομων δραστηριοτήτων στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μια εξαιρετικά ανησυχητική ευθεία απειλή κατά των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

Η Κουμουνδούρου επαναλαμβάνει την εκτίμησή της ότι «η διαχείριση των ελληνοτουρκικών από την κυβέρνηση έχει βασιστεί μέχρι στιγμής σε μία λανθασμένη πολιτική κατευνασμού».

Ακολούθως, αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση για σειρά αστοχιών που, όπως λέει, αποθράσυναν την Τουρκία και υποστηρίζει ότι:



Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για αναβάθμιση της τουρκικής προκλητικότητας και αφού κάνει απολογισμό των δικών του χειρισμών όταν ήταν κυβέρνηση καταλήγει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να προβεί λοιπόν σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες:

Η ευρωομάδα της αριστεράς καταδικάζει το μνημόνιο Τουρκίας - Λιβύης

Ανακοίνωση που καταδικάζει το παράνομο μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωομάδα της Αριστεράς GUE-NGL.

Τονίζει ότι το όχι απλώς «αγνοεί εντελώς το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τα νόμιμα δικαιώματα άλλων κρατών στην περιοχή», αλλά και ότι «οι προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και οι παράνομες γεωτρήσεις στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράγουν αρνητικό αποτέλεσμα αναφορικά με τις προσπάθειες επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό».

