Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η εξαμερής έκτακτη συνάντηση που είχαν στις Βρυξέλλες Κυριάκος Μητσοτάκης με Μέρκελ, Μακρόν και τον Νίκο Αναστασιάδη, με τη συμμετοχή του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο στη Σύνοδο Κορυφής, μετά το μπλόκο της Ελλάδας στο προσχέδιο των συμπερασμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατατέθηκε νέο προσχέδιο συμπερασμάτων βελτιωμένο σε ό,τι αφορά στην Τουρκία. Όπως αναφέρει το Politico, υπάρχει παράγραφος στο νέο προσχέδιο που περιλαμβάνει σκληρούς χαρακτηρισμούς για την Τουρκία, χωρίς ωστόσο να αναφέρει πουθενά τη λέξη «κυρώσεις».

Μάλιστα, Κύπριος αξιωματούχος ανέφερε ότι οι συζητήσεις για την Τουρκία και την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο θα συνεχιστούν αύριο, Παρασκευή.

Τώρα, άρχισε το δείπνο, όπου σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Σαρλ Μισέλ, Μπάρεντ Λέιτς, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ασχολούνται με άλλα ζητήματα της ατζέντας, όπως οι εχθροπραξίες στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και τη δηλητηρίαση Ναβάλνι.

