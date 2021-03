Με σημαντικές αλλαγές παρουσιάστηκε τελικά η κοινή δήλωση των 27 της Συνόδου Κορυφής για την Τουρκία.

Μετά από πολλές διεργασίες, καθώς στο αρχικό κείμενο που παρουσιάστηκε και απείχε πολύ από το προσχέδιο Μπορέλ, Ελλάδα, Κύπρος και Γαλλία, αντέδρασαν.

Στο νέο κείμενο που πλέον ικανοποιεί τις ελληνικές θέσεις και έδωσε στη δημοσιότητα ο στενός συνεργάτης του Σαρλ Μισέλ στην παράγραφο που αφορά τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία παραπέμπουν σε κυρώσεις εφόσον η Τουρκία επαναλάβει μονομερείς ενέργειες ή παραβατική συμπεριφορά που θίγει συμφέροντα κρατών-μελών της Ε.Ε.

