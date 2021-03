Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντόμινικ Ράαμπ στο περιθώριο της υπουργικής συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

As @NATO allies and partners working closely together on many shared challenges, 🇬🇧 & 🇹🇷 partnership is more important than ever



At #ForMin I discussed the upcoming UN talks on #Cyprus with @MevlutCavusoglu and reiterated the need for all sides to show flexibility pic.twitter.com/vqpnglVX9T